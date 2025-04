O ile łatwo rozpoznajemy kwitnące na krzewach kwiaty, o tyle nie każdy zdaje sobie sprawę, że nazwa "bez" jest... niewłaściwa. Kwitnący w maju okaz to lilak pospolity , który roztacza wokół siebie intensywny zapach i zdobi wiosenne ogrody. Z kolei prawdziwy czarny bez to roślina o innym wyglądzie i szerokim zastosowaniu w ziołolecznictwie. W potocznym nazewnictwie jednak bardzo mocno utarło się określanie lilaka mianem bzu .

Lilak pospolita to poprawna nazwa rośliny, która zachwyca nas wiosną

Pora dnia jest ważna. Kiedy zbierać bez do wazonu?

Pomysł ścięcia bzu przyszedł do ciebie spontaniczne? Lepiej nie ulegać chwilowemu impulsowi. Pora zbierania bzu ma ogromne znacznie dla zachowania przez kwiaty świeżości jak najdłużej. Do ogrodu ruszaj rano lub wieczorem , kiedy temperatura jest niższa, a barwne płatki nie są przesuszone słońcem. Postaraj się wybierać kwiaty, których pąki są tylko częściowo rozwinięte . Jeśli zbierzesz całkiem otwarte, w wazonie nie postoją zbyt długo.

Zrób to, zanim włożysz do wazonu. Cięty bez dłużej pozostanie świeży

W pierwszej kolejności usuń dolne liście . Nie powinny być zanurzone w wodzie razem z łodygami. Przyspieszą procesy gnicia i będą powodować szybsze psucie się kwiatów. To wiedza, o której warto pamiętać w przypadku wszystkich rodzajów kwiatów ciętych.

Nieoczywistym sposobem na przedłużenie trwałości bzu w wazonie jest ostrożnie zgniecenie końcówek łodyg bezpośrednio przed włożeniem ich do naczynia. Dzięki temu miejsce cięcia będzie świeże, co pozwoli kwiatom na efektywniejsze pobieranie wody. Dobrym pomysłem jest także zanurzenie łodyg we wrzątku na 10-15 sekund. Ten trik nie każdy zna, ale dzięki niemu bez w wazonie utrzyma się przez długie dni.