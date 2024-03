To jeden z symboli wiosny. By bujnie zakwitł, pilnuj konkretnego terminu

Oprac.: Aleksandra Tokarz Porady

Zwiastuje, że wiosna jest w pełni, gdy zachwyca ilością kolorowych kwiatów oraz niepowtarzalnym zapachem. Do tego jest wyjątkowo mało kapryśny, nie wymagając szczególnej uwagi. Nic więc dziwnego, że ogrodnicy wręcz go uwielbiają. By jednak każdego roku bujnie kwitł, należy pilnować jednego, ważnego terminu. Czy można przycinać bez? Oto kiedy najlepiej to zrobić.

Zdjęcie Czy można przycinać bez? Złap za sekator i rusz do ogrodu. Tylko wtedy zakwitnie / Marek BAZAK/East News / East News