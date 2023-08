Spis treści: 01 Czy słoiki odwracać do góry dnem? Profesorka Kasia odpowiada

02 Wekowanie przetworów

03 Czy po pasteryzacji odwracać słoiki do góry dnem?

04 Profesorka Kasia ostrzega: Te przetwory należy pasteryzować kilkakrotnie

05 Kim jest profesorka Kasia?

Czy słoiki odwracać do góry dnem? Profesorka Kasia odpowiada

Profesorka Kasia - w taki sposób przedstawia się w social mediach profesorka Katarzyna Siuzdak - propagatorka nauki. Niedawno na swoim instagramowym profilu postanowiła odpowiedzieć na często pojawiające się w sezonie ogórkowym pytanie: czy słoiki odwracać do góry dnem? Jak wyjaśnia profesorka Kasia: metoda, którą stosowały już nasze babcie, ma solidne naukowe podstawy.



Wekowanie przetworów

Jaką odpowiedź ma profesorka Kasia na pytanie: czy słoiki odwracać do góry dnem? Prostą - tak. Wyjaśnia także, dlaczego warto to robić. Gdy włożymy ciepłe przetwory do słoika i odwrócimy go do góry dnem, powietrze, które zamknęliśmy po pokrywką przejdzie przez gorącą potrawę i się ogrzeje. Ciepły gaz nie może ulecieć ze słoika, toteż schładza się razem z potrawą, co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia wewnątrz szklanego naczynia. Wyższe ciśnienie na zewnątrz słoika sprawia, że zakrętka robi się wklęsła, bo powietrze na nią napiera. Ten proces nazywamy wekowaniem, a zabezpieczone w ten sposób przetwory można przechowywać w chłodnym miejscu do kilku tygodni. Jednak Katarzyna Siuzdak podkreśla, że wekowanie to nie to samo co pasteryzacja i nie może jej zastąpić.



Czy po pasteryzacji odwracać słoiki do góry dnem?

Pasteryzacja to proces, którego zadaniem jest zniszczenie pod wpływem ciepła drobnoustrojów, inaktywacja enzymów, które mogą wpływać na jakość przetworów oraz wydłużenie trwałości zamkniętych w słoikach potraw.

Skoro wekowanie i pasteryzacja to dwa oddzielne procesy, odpowiedź na pytanie: czy po pasteryzacji odwracać słoiki do góry dnem, także wydaje się oczywista. Skoro odwróciliśmy je już raz zakrętką ku górze po włożeniu gorącej potrawy - nie ma potrzeby powtarzać tej czynności. Natomiast jeśli wcześniej nie wekowaliśmy słoików, a chcemy mieć pewność, że będą one szczelnie zamknięte, można je odwrócić po wyjęciu z gorącej wody czy piekarnika.



Profesorka Kasia ostrzega: Te przetwory należy pasteryzować kilkakrotnie

Profesorka Katarzyna Siuzdak zwraca uwagę w swoim poście, że niektóre domowe przetwory wymagają kilkukrotnej pasteryzacji, by pozbyć się bakterii, które przetrwały pomimo wysokiej temperatury podczas pierwszej pasteryzacji. Naukowczyni wśród przetworów, które powinny zostać poddane dwu, a nawet trzykrotnie temu procesowi wymienia: zupy, potrawy z mięsa, tofu oraz roślin strączkowych. Wynika z tego, że weki z fasolką szparagową dla bezpieczeństwa powinniśmy pasteryzować przynajmniej dwukrotnie.



Kim jest profesorka Kasia?

Katarzyna Siuzdak - kierowniczka Pracowni Materiałów Funkcjonalnych, profesorka Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, znana propagatorka nauki i autorka bloga Science Mission. Podczas studiów łączyła zainteresowanie biotechnologią z fizyką techniczną, a na doktoracie zgłębiała tajniki technologii chemicznej. Jej konto: science-mission na Instagramie śledzi 113 tysięcy osób.