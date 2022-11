Tuję sadzimy najczęściej w naszym ogrodach po to, aby w przyszłości spełniła funkcję gęstego, zielonego żywopłotu. Roślina jest mało wymagająca i prosta w uprawie, dlatego też wybiera ją coraz większa rzesza osób. Nie powinniśmy jednak zapominać o jej prawidłowym nawożeniu. Jak właściwie zadbać o tuje?

Najlepszy nawóz do tui. Będą rosnąć bujnie i gęsto

Rodzaj nawozu do tui powinien być dostosowany zarówno do pory roku, jak i etapu rozwoju rośliny. Kiedy za oknem panuje słoneczna aura, krzewom przyda się dawka magnezu oraz azotu. Bez nich zaczną bowiem żółknąć i schnąć.

Jesienią, kiedy pogoda nas nie rozpieszcza, tujom powinnyśmy podać mieszankę bogatą w fosfor i potas, która wzmocni odporność żywotników na mróz.

Domowy nawóz do tui. Zazwyczaj wylewasz go do zlewu

Zdjęcie Tuje mogą zastąpić ogrodzenie / 123RF/PICSEL

Najlepszy naturalny nawóz do tui często trafia do zlewu. Mowa bowiem o wodzie po gotowaniu warzyw. Nigdy więcej nie wylewaj jej wprost do kuchennego odpływu. Przelej do konewki, a następnie podlej rośliny, które rosną w ogrodzie.

Jarzyny wytrącają bowiem wiele potrzebnych tujom składników odżywczych. Należy jednak pamiętać, aby wywar nie był uprzednio posolony lub doprawiony. Wszelkie przyprawy mogą bowiem zaszkodzić roślinom.

Podobny sposób to nie tylko pomoc tujom, ale również troska o domowy budżet. W ten sposób ograniczone zostanie bowiem niepotrzebne zużycie wody.

