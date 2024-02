Zima nieco odpuściła, a wiosenne temperatury i brak śniegu są okazją dla ogrodników do zadbania o przydomowe ogródki. To wręcz doskonałe warunki, by pozbyć się uciążliwych w trakcie cieplejszych miesięcy chwastów. Jedną z prac należy wykonać już teraz. Kolejną zaś wraz z nadejściem wiosny.

Co daje przekopanie ziemi? Za łopatę chwyć w trakcie odwilży

Ogrodowe chwasty to prawdziwa zmora wielu ogrodników. Często nawet najbardziej pracochłonne zajęcia, mające na celu ich zwalczenie, nie przynoszą bowiem efektów, skutecznie irytując właścicieli ogródków. Dlatego też walkę z nimi warto rozpocząć już zimą.

Chwasty w ogrodzie są bowiem ekspansywne, tworząc mocne korzenie i silne rozłogi, a czasami rozsiewają się także tysiącami nasion. Będące dzikimi roślinami są doskonale przystosowane do lokalnego środowiska, a delikatne ogrodowe odmiany roślin w momencie starcia z chwastami nie mają najmniejszych szans.

Odchwaszczanie warto więc zacząć na długo przed posadzeniem roślin ogrodowych. Odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne, w tym przede wszystkim właściwe przygotowanie ziemi, pozwolą bowiem uniknąć zarastania chwastami świeżo założonych rabat, trawnika czy warzywnika. Już w trakcie odwilży warto więc chwycić za łopatę.

Czy kopanie ogródka jest potrzebne? W mig pożegnasz uciążliwe chwasty

Przekopywanie ogródka należy przeprowadzać starannie. Tylko w ten sposób pozbędziemy się wszystkich chwastów - w tym tych najbardziej uciążliwych: perzu właściwego, skrzypu polnego, pokrzywy zwyczajnej czy nawłoci pospolitej.

Zdjęcie Złap za łopatę i ruszaj do ogrodu. Tak zabezpieczysz ogród przed chwastami / 123RF/PICSEL

Tylko usunięcie nawet najmniejszych fragmentów korzeni zwiastuje późniejsze powodzenie. Przy okazji przekopywania ogródka, obok usunięcia chwastów, warto rozbić także bryły ziemi. Spulchniona i napowietrzona, przekonana na głębokość około 15-30 cm ziemia zapewni nam kolejno efektywniejsze uprawy.

Jak pozbyć się chwastów z kostki brukowej? Sięgnij po domową mieszankę

Chwasty, obok grządek z warzywami czy kwiatami, szczególnie upodobały sobie również szczeliny w kostce brukowej. O te jednak zdecydowanie trudniej zadbać. Pomóc może domowy zabieg.

Wojnę chwastom wypowie oprysk, przygotowany na bazie octu. Butelkę z atomizerem wystarczy wypełnić do 2/3 pojemności octem, dolewając kolejno do pełna wody. Całość wymieszać, a potem spryskać kostkę brukową. Zabieg należy jednak przeprowadzić w bezwietrzny, bezdeszczowy i słoneczny dzień. Warto powtórzyć go kilkukrotnie, dla uzyskania lepszych efektów.

Zdjęcie Jak pozbyć się chwastów z kostki brukowej? Sięgnij po domową mieszankę / 123RF/PICSEL

Ocet działa bowiem niczym herbicydy - preparaty przeznaczone do selektywnego usuwania chwastów. Jest jednak zdecydowanie bezpieczniejszy dla innych roślin, a do tego tani i dostępny w każdym sklepie.

