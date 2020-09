Zapanuj nad lodówką

Od sposobu przechowywania żywności zależy, jak długo utrzyma ona świeżość i swoje walory zdrowotne.

Zdjęcie Źle przechowywana żywność szybciej się psuje /123RF/PICSEL

Wiele z nas, wkładając jedzenie do lodówki, umieszcza je po prostu tak, by jak więcej zmieściło się na półkach. Zwłaszcza ostatnio - podczas pandemii robimy rzadsze, ale obfitsze zakupy. Uważaj! Od tego, w jaki sposób przechowujesz żywność, zależy, jak długo wytrzyma, nie tracąc smaku i wartości odżywczych.



Uniwersalne zasady

Jedzenie, które wygląda, pachnie lub smakuje nieświeżo, powinno jak najszybciej wylądować w koszu. Nie warto ryzykować! Nadpleśniałe warzywa czy owoce należy wyrzucać w całości, zamiast odkrajać zepsute kawałki. Natomiast możesz nieco luźniej potraktować zasadę przestrzegania daty przydatności do spożycia. Jest to wartość szacunkowa, a jej przekroczenie nie znaczy, że produkt się do niczego nie nadaje. Jeśli był odpowiednio przechowywany, 3-4 dni po terminie wciąż można go zjeść.



Co znaczy "odpowiednio przechowywany"? Zdaniem naukowców z Mayo Clinic temperatura w lodówce nie powinna być wyższa niż 4°C, a produkty trzymane nie dłużej niż 4 dni po otwarciu opakowania. Po tym czasie rośnie ryzyko pojawienia się potencjalnie groźnych bakterii.

Chroń zieleninę przed wilgocią

Jeśli kupujesz sałaty, natkę, świeże zioła czy szpinak, zapewnij im suche warunki. Inaczej szybko zaczną ciemnieć i zmieniać się w nieapetyczną maź. Po zakupie owiń je ręcznikiem papierowym i potem włóż do lodówki.



Produkty mleczne na właściwym miejscu

Należą one do tych szybko psujących się. Dlatego potrzebują chłodu bardziej niż reszta. Temperatura w lodówce nie rozkłada się równomiernie, zwłaszcza gdy jest ona szczelnie napchana. Najstabilniej utrzymuje się w okolicy tylnej ściany. I to jest najlepsze miejsce dla nabiału. Jeśli wiesz, że nie zdążysz wypić mleka, zanim się przeterminuje, możesz je zamrozić. Półeczki na drzwiach zarezerwuj na soki owocowe - psują się znacznie wolniej.