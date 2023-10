Zaparowane szyby w samochodzie doprowadzają cię do szału? Jest na to prosty sposób

Eliksir młodości domowej roboty. Odchudzi, zapobiegnie cukrzycy i usunie toksyny

Parujące szyby w samochodach to jeden z najbardziej uprzykrzających życie kierowcom problemów. Jesienią oraz zimą negatywnie wpływają na widoczność, co stanowi niebezpieczeństwo w poruszaniu się po jezdni. Wiele osób walczy z parą na szybach poprzez wycieranie gąbką czy ściereczką, jednak sposób ten przynosi tylko chwilową poprawę - likwiduje problem, a nie przyczynę. Dlaczego szyby intensywnie parują i jak temu zaradzić?

Pozbądź się brudu i kurzu

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo parowania szyb w samochodzie warto w pierwszej kolejności dokładnie posprzątać wnętrze pojazdu. Okazuje się, że piasek i kurz zalegające w kabinie chłoną wilgoć, która potem zamienia się w parę i osadza na szybach. Regularne odkurzanie pojazdu i mycie szyb z obu stron są więc koniecznością - również w sezonie jesienno-zimowym.

Używaj klimatyzacji przez cały rok

Wielu kierowców korzysta z klimatyzacji w pojazdach wyłącznie w sezonie letnim - jak się okazuje to błąd. Klimatyzacja ma za zadanie nie tylko schładzanie pomieszczenia, ale również osuszanie. Uruchomienie klimatyzacji jest więc najszybszym sposobem na odparowanie szyb. Aby działała prawidłowo, należy jednak regularnie ją czyścić.

Domowe sposoby na zaparowane szyby

Szyby w niektórych pojazdach parują mniej, a w innych bardziej intensywnie. Aby zaradzić temu problemowi, zawsze najpierw warto poszukać przyczyny. Niekiedy winę może ponosić wydajności układu wentylacji czy konstrukcja pojazdu. Jeśli mimo regularnego sprzątania w pojeździe para nadal utrudnia życie, warto spróbować jeszcze innych sposobów. Na zaparowane szyby pomoże również:

żwirek dla kota

woreczki z ryżem

papierowe gazety

Zdjęcie Żwirek dla kota umieszczony pod dywanikami, pochłonie nadmiar wilgoci we wnętrzu pojazdu / 123RF/PICSEL

Materiały te rozmieszczone we wnętrzu pojazdu mają zdolność pochłaniania wilgoci, dzięki czemu minimalizują problem parowania szyb. Żwirek lub ryż należy zawinąć w tkaninowy woreczek, a następnie umieścić je pod dywanikami. To samo można zrobić z papierowymi gazetami - jednak one wymagają regularnej wymiany. Gdy przemokną mogą dać bowiem odwrotny efekt od zamierzonego.