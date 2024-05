Co to jest czystek?

Czystek to krzew, który spotykany jest w klimacie śródziemnomorskim, gdzie rośnie w stanie dzikim. W Polsce oraz innych częściach świata jest również spotykany, ale wyłącznie w uprawach. Swoim wyglądem nie przykuwa szczególnej uwagi, ponieważ osiąga formę krzewu i rzadko przekracza metr wysokości: łodygi pokryte są zimozielonymi liśćmi i pojawiają się na nim kwiaty. Mogą do złudzenia przypominać te spotykane na dzikiej róży, ale mogą przyjmować - oprócz różowego - barwę białą albo kremową. Choć niepozorny czystek nie ma walorów dekoracyjnych, nadrabia właściwościami zdrowotnymi, które nie powinny umknąć naszej uwadze. W sklepach zielarskich, a nawet w dyskontach, bez problemu można znaleźć opakowanie tego ziela: warto podczas wizyty na zakupach wziąć paczuszę do koszyka i w domu przygotować zdrowy napar.

Na co pomaga czystek?

Kwiaty czystka mogą przypominać te, które są spotykane w dzikiej róży 123RF/PICSEL

Czystek i przygotowany z niego napar, to doskonałe źródło polifenoli, czyli substancji zaliczanych do antyoksydantów. To właśnie one mogą zredukować ilość wolnych rodników w organizmie, które odpowiedzialne są za powstawanie chorób cywilizacyjnych, a także za szybsze starzenie się organizmu. Polifenole zawarte w czystku pomagają również odtruć organizm z toksyn, co z całą pewnością pomoże odciążyć nasze naturalne filtry organizmu, czyli wątrobę i nerki. Czystek to także wspaniały środek, kiedy trapią nas infekcje: nie tylko pomaga podreperować naszą odporność, ale także ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze oraz przeciwwirusowe. Czystek pomoże zatem nie tylko wtedy, kiedy trapi nas sezon infekcyjny, ale przez cały rok wspierając system immunologiczny organizmu.

Powody, aby pić napar z czystka

Przedstawione argumenty już dowodzą, że picie naparu z czystka jest korzystne dla organizmu, ale właściwości to ziele ma więcej. Warto wspomnieć, że już św. Hildegarda polecała jego spożywanie, ponieważ pomaga pozbyć się dolegliwości żołądkowych, takich jak biegunka, refluks czy wrzody żołądka. Co więcej, działa ochronnie na żołądek oraz jelita, a także poprawia stan błony śluzowej i chroni ją przed drobnoustrojami. Warto wykorzystać również fakt, że czystek poprawia perystaltykę jelit, więc warto sięgać po niego również wtedy, kiedy podejmujemy się trudnego procesu odchudzania.

Nie zapominajmy o potencjale kosmetycznym naparu z czystka. Jeśli będziemy pić go regularnie, od razu poprawi się kondycja naszej skóry, ponieważ polifenole mogą również pozbyć się trapiących nas stanów zapalnych. Jeśli nie przekonuje nas długoterminowa perspektywa, warto sięgnąć po napar i stosować go zewnętrznie. Pomoże wtedy, kiedy widzimy wypryski, trądzik oraz inne problemy skórne, a także doskonale ją oczyści.

Czystek kontra kleszcze. Koniecznie wypróbuj

Kleszcze nie mają litości i atakują coraz częściej 123RF/PICSEL

W sezonie letnim i wiosennym plagą są kleszcze, które nie tylko wbijają się w naszą skórę, ale także mogą być nosicielami wielu groźnych dla naszego zdrowia chorób. Ludowa medycyna poleca picie czystka: według niej po spożywaniu ziela zmienia się zapach naszego ciała, który nie jest taki atrakcyjny dla tych pajęczaków. Dlatego wiele osób poleca picie czystka regularnie, aby uchronić się przed ewentualnymi atakami i zminimalizować ryzyko zachorowania np. na boreliozę. Jeśli nie przekonuje nas ten sposób, to warto sporządzić napar, przelać go do małej butelki i spryskać skórę przed wyjściem na zewnątrz. Taki specyfik będzie również odpowiedni dla naszych czworonożnych pupili.

Kto może pić czystek?

Nie ma ograniczeń wiekowych dotyczących spożywania czystka, ponieważ mogą przyjmować go zarówno dorośli, jak i dzieci. Wyjątkiem do picia naparu mogą być objęte osoby podatne na alergie oraz przyjmujące leki na stałe, ponieważ substancje czynne mogą wejść w interakcje z medykamentami. Jeśli zaś nie ma przeciwwskazań do picia czystka, to można bezpiecznie pić napar nawet trzy razy dziennie.

