Czym jest agrest i jakie składniki zawierają jego owoce?

Agrest to krzew owocowy wywodzący się z rodziny agrestowatych. W zależności od odmiany roślina może osiągać około 1,5 m. Agrest wydaje na świat zielone, żółte lub czerwone owoce. To właśnie one są powodem, dla którego ogrodnicy decydują się na posadzenie krzewu w ogródku. Trzeba jednak przyznać, że niegdyś agrest był bardziej popularny niż teraz.

Owoce agrestu zawierają mnóstwo cennych substancji odżywczych. Mowa tu między innymi o kwasie palmitynowym, linolowym czy oleinowym. Co więcej, agrest to doskonałe źródło witamin i minerałów takich jak witaminy A, C i E, witaminy z grupy B, potas, fosfor, magnez, miedź i wiele innych.

Agrest – właściwości zdrowotne. Nie tylko pyszny, ale i zdrowy

Agrest ma wiele właściwości zdrowotnych. Jego owoce dostarczają mnóstwo ważnych dla funkcjonowania organizmu składników odżywczych. Co więcej, zawierają one antyoksydanty, które przyczyniają się do zmniejszania stresu oksydacyjnego i tym samym redukcji ryzyka zachorowania na niektóre choroby.

Dodatkowo agrest to rewelacyjna propozycja do osób będących na dietach odchudzających. Owoc stanowi idealną przekąską pomiędzy posiłkami a poza tym ma niewiele kalorii – w 100 g jedynie 45 kcal. Ponadto wspomaga pracę jelit i dodatkowo ma niski indeks glikemiczny wynoszący 15-25 (w zależności od odmiany) – z tego względu może być spożywany przez osoby chorujące na cukrzycę. Owoce zawierają również pektynę, która może przyczyniać się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu.

Kiedy zbiera się agrest i jak rozpoznać ten dobry?

Agrest wydaje na świat przepyszne owoce, które w zależności od odmiany mogą mieć odcienie zielone, żółte lub czerwone. Zazwyczaj są one gotowe do zbioru już w czerwcu. Sezon na agrest trwa do końca lipca, aczkolwiek niektóre odmiany dojrzewają także w sierpniu.

Jak rozpoznać, że agrest jest dobry? Wystarczy spróbować – dojrzałe owoce są słodsze i mniej kwaśne od tych niedojrzałych.

Jaka odmiana agrestu jest najlepsza?

Istnieje sporo odmian agrestu, a każda z nich może różnić się od siebie wyglądem i smakiem owoców, terminem owocowania czy odpornością na choroby. Wobec tego, która jest najlepsza?

Poszczególne odmiany agrestu mogą różnić się od siebie wyglądem. 123RF/PICSEL

W zasadzie nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ każdy może mieć inne preferencje dotyczące smaku. Wiele osób wskazuje jednak odmiany takie jak Czerwony Triumf i Biały Triumf jako te najlepsze. Miłośnicy owych rodzajów agrestu są zachwyceni słodkim smakiem owoców oraz obfitymi zbiorami.

Kto nie może jeść agrestu?

Choć agrest to pyszny i zdrowy owoc, to jednak nie każdy może pozwolić sobie na jego beztroskie pałaszowanie. Mowa tu w szczególności o osobach, które chorują na schorzenia związane z układem pokarmowym, takie jak zapalenie okrężnicy, zapalenie jelit lub wrzody żołądka.

Dodatkowo, z agrestu powinny zrezygnować osoby uczulone na salicylany. Zjedzenie owoców mogłoby wywołać u niech reakcje uczuleniowe, a w skrajnych przypadkach – wstrząs anafilaktyczny.

Ile agrestu można zjeść dziennie? W zasadzie nie ma jakiejś określonej z góry ilości. Warto jednak znać umiar, ponieważ większość rzeczy szkodzi w nadmiarze. Objadanie się agrestem od rana do wieczora może przynieść nieprzyjemne skutki w postaci bólów brzucha lub biegunki.

Prosty sposób na odchudzanie - domowa woda owsiana Interia Kulinaria