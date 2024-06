Jak wygląda porzeczkoagrest?

Porzeczkoagrest powstał ze skrzyżowania agrestu i porzeczki czarnej. Nic więc dziwnego, że jego wygląd przypomina obie te rośliny. Krzewy osiągają maksymalnie dwa metry, silnie się rozkrzewiają, ale co najważniejsze ich pędy pozbawione są kolców podobnie jak pędy czarnej porzeczki. Bez obaw można więc zbierać owoce i jeść prosto z krzaczka. Liście porzeczkoagrestu z kolei przypominają kształtem liście agrestu.

A jak wyglądają owoce porzeczkoagrestu? Te są nieco większe od porzeczki, ale mniejsze od agrestu. Po porzeczce odziedziczyły ciemnofioletową barwę, a po agreście słodki miąższ i niewielkie pestki.

Jak smakuje porzeczkoagrest? To zależy od odmiany, jednak także pod tym względem bardziej przypomina agrest, choć mogą znaleźć się w nim orzeźwiające nuty czarnej porzeczki.

Jakie właściwości ma porzeczkoagrest?

O właściwościach zdrowotnych czarnych porzeczek można napisać niejedną książkę. Na szczęście podobne właściwości ma porzeczkoagrest, który odziedziczył po porzeczkach wiele cennych składników pokarmowych i właściwości wspierających zdrowie.

Przede wszystkim owoce te są bogatym źródłem witamin C, K i A. Są to substancje budujące odporność organizmu. Należą również do silnych przeciwutleniaczy, które redukują stany zapalne i neutralizują wolne rodniki odpowiedzialne m.in. za przedwczesne procesy starzenia się organizmu i występowanie nowotworów.

Porzeczkoagrest jest źródłem żelaza, antocyjanów i pektyn. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego i pokarmowego. Jest skuteczny w walce z dną moczanową. Spożywanie tych owoców wpływa również korzystnie na wzrok i kondycję skóry.

Owoce porzeczkoagrestu dostarczają dużej ilości składników pokarmowych i błonnika, przy tym zawierają małą liczbę kalorii. Są zatem doskonałą propozycją dla osób na diecie redukcyjnej.

Jak jeść porzeczkoagrest?

Porzeczkoagrest można jeść prosto z krzaczka. Wówczas jest on najzdrowszy i zawiera największą ilość witamin oraz składników mineralnych. Ważne jest jednak, aby przy uprawie na działce czy w ogrodzie nie stosować chemicznych nawozów i środków ochrony roślin. Hodowla tych krzewów jest prosta, a sama roślina odporna na choroby i szkodniki, dlatego lepiej stosować jedynie opryski i nawozy naturalne.

Rozwiń

Ze smaku tych owoców możesz cieszyć się również poza sezonem. Do czego wykorzystać porzeczkoagrest? Przetwory, jakie możesz z niego wykonać, to: dżemy, konfitury, soki czy nalewki. Na bieżąco możesz je spożywać w formie kompotów, dodatku do deserów czy sałatek. Wypróbuj smaczne przepisy z porzeczkoagrestu na lody czy sok!

Do przygotowania lodów z porzeczkoagrestu wykorzystaj 100 g owoców, 200 gramów śmietany i 200 gramów jogurtu naturalnego. Owoce zmiksuj i dodaj do nich śmietanę i jogurt. Wszystko wymieszaj ze sobą, przelej do pojemnika, po czym włóż do zamrażarki.

Z porzeczkoagrestu możesz przygotować także sok. Wykonuje się go dokładnie tak samo, jak soki z innych owoców. Do garnka wsyp owoce i zasyp cukrem. Kiedy wypuszczą sok, dolej wody i gotuj pod przykryciem 30 min. Następnie przelej sok do słoików i zakręć. Aby przedłużyć jego termin do spożycia, pasteryzuj słoiki w wodzie lub piekarniku.

Przeczytaj także:

„Ewa gotuje”: Wiosenna zupa cytrynowa Polsat