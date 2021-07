Agrest: Właściwości zdrowotne

Agrest dla oczu

Pojawia się na straganach w tym samym czasie, co większość polskich owoców. I nie jest to dla niego szczęśliwy traf. Agrest rzadko wygrywa w kategorii smakowej. Polacy chętniej sięgają po truskawki i czereśnie. Ale i on ma swoje mocne strony. Agrest jest doskonałym wsparciem dla przemęczonych oczu. Zawiera luteinę, czyli kluczowy dla optymalnej pracy wzroku antyoksydant. I biorąc pod uwagę jej zawartość w owocach, agrest jest w czołówce peletonu.

Najwięcej luteiny ma czerwona odmiana, trochę mniej zielona, a najmniej biała. Luteina chroni przez zwyrodnieniem plamki żółtej. Ma też szereg innych zasług, bo wspiera nie tylko oczy. Chroni przed rozwojem wielu chorób przewlekłych, nie wyłączając z tej grupy nowotworów i schorzeń kardiologicznych.

Reklama

Luteina jest szczególnie ważna dla osób codziennie obciążających wzrok, nie tylko pracą przy komputerze. Nie mniej męczące dla oczu są długie godziny wpatrywania się w odbiornik telewizyjny czy smartfon.

Latem luteina jest nie do przecenienia. Okrzyknięta naturalnym filtrem, chroni oczy przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB.

Agrest: naturalne wsparcie metabolizmu

Obok luteiny, agrest ma jeszcze inne mocne karty. Jego asem jest błonnik, a królami - soki owocowe: jabłkowy i cytrynowy. Dzięki nim agrest jest skuteczny w budzeniu leniwych jelit. Pomaga uporać się z zaparciami, wzdęciami i innymi nieprzyjemnymi atrakcjami trawiennymi.

Owoce agrestu skutecznie podkręcają metabolizm, maja niewiele kalorii i niski indeks glikemiczny, dlatego są idealnym składnikiem diety odchudzającej oraz cukrzycowej.

Agrest: detoksykacja

Owoce usprawniają usuwanie toksyn z organizmu - nie tylko poprzez stymulację perystaltyki jelit, ale też działanie moczopędne. Mają silnie alkaliczny odczyn. Są pomocne w utrzymaniu, bądź przywróceniu, równowagi kwasowo-zasadowej.

Zdjęcie W pandemii wielu Polaków zaniedbało badania kontrolne wzroku. Efekt? Pogarszające się z miesiąca na miesiąc widzenie / 123RF/PICSEL

Agrest: wsparcie systemu nerwowego

W owocach agrestu jest prawdziwe bogactwo magnezu i witamin z grupy B, które współpracują dla lepszego działania układu nerwowego. Nie tylko tonują skrajne emocji, ale poprawiają też funkcje poznawcze, takie jak myślenie, zapamiętywanie i koncentracja.

Agrest w kuchni

W sezonie warto jeść go na surowo. Opłaca się też zachomikować go w słoikach na jesienno-zimowe miesiące. Polacy lubię agrestowe dżemy, konfitury, kompoty i nalewki. Owoce świetnie nadają się również do przygotowania galaretek.

Ewa Koza, mamsmak.com

***

Zobacz więcej!