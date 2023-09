Spis treści: 01 Portret pamięciowy, czyli jak wygląda nornica?

02 Szkody, które wyrządza nornica w ogrodzie

03 Co na nornice? Wybierz ekologiczne metody

04 Zapach, którego nornice nie znoszą

05 Naturalne sposoby przepędzą szkodniki

06 Jak przepędzić nornice przy pomocy kuchennych zapasów?

Portret pamięciowy, czyli jak wygląda nornica?

Na terenie Polski w środowisku naturalnym występuje nornica ruda. Posiada dość grube futerko w odcieniach szarości z rudawym zabarwieniem, co wyjaśnia pochodzenie pełnej nazwy zwierzaka. Długość ciała gryzonia (razem ze słabo owłosionym, ale za to pokrytym łuskami ogonem) nie przekracza 15 centymetrów.

Charakteryzuje się małymi uszami i nieznacznie zaostrzonym pyszczkiem. Wygląda na całkiem miłe stworzenie? Niestety, tryb życia nornicy i sposób jej odżywiania sprawiają, że dla wielu ogrodników staje się arcywrogiem.

Zdjęcie Nornica bywa mylona z myszą polną / 123RF/PICSEL

Szkody, które wyrządza nornica w ogrodzie

Nornice żyją na terenie całego naszego kraju. Paradoksalnie trudno jest jednak stanąć z nimi oko w oko na działce. Wszystko przez to, że prowadzą nocny tryb życia. Właśnie wtedy swobodnie mogą buszować na naszym terenie. Jak rozpoznać obecność nornicy w ogrodzie? Przemawia za tym przede wszystkim stan roślin.

Szkody, które wyrządzają nornice to drążenie podziemnych korytarzy z wieloma otworami wejściowymi. Na niewielkim obszarze może być ich nawet kilkanaście. Działalność gryzoni zdiagnozujesz również na podstawie widocznych pęknięć i wybrzuszeń ziemi. Obecność tuneli sprawia, że korzenie roślin posadzonych w tych miejscach nie mają możliwości pobierania wody i składników odżywczych, przez co całe okazy usychają.

Ponadto szkodniki podgryzają bulwy, kłącza, cebule i korzenie. W ich jadłospisie lądują liście, nasiona i zielone części warzyw oraz ziół. Tym, co przyciąga nornice do ogrodu, są krzewy i drzewa owocowe. W okresie zimowego głodu małe ssaki mogą również skusić się na obgryzanie kory.

Co na nornice? Wybierz ekologiczne metody

Stosowanie trutek na szkodniki jest tematem kontrowersyjnym i ma wiele negatywnych stron. Trzeba wziąć pod uwagę, że nawet doświadczeni leśnicy zwracają uwagę na ważną rolę gryzoni w ekosystemie. Zdecydowanie lepszym pomysłem jest zastosowanie naturalnych sposobów na nornice, które umożliwią eksmisję gryzonia w humanitarny sposób. Brak szkodliwego wpływu na środowisko i oszczędność dla portfela są dodatkowymi atutami tego rodzaju rozwiązań.

Zapach, którego nornice nie znoszą

Mimo że nornica ruda przebywa w otoczeniu człowieka — w końcu wypielęgnowany ogród tworzy dla niej idealne warunki do życia, bardzo źle reaguje na ludzki zapach. Gdy namierzysz wejście do tunelu wydrążonego przez gryzonia, umieść w nim garść włosów, które zostają na szczotce czy grzebieniu. Podobnie zadziała sierść psa, której z pewnością nie brakuje po wyczesywaniu pupila. Twój czworonóg pomoże ci pozbyć się nornicy nawet bez wchodzenia do ogrodu.

Zdjęcie Sierść należy zwinąć w kulkę i wrzucić do nory / 123RF/PICSEL

Naturalne sposoby przepędzą szkodniki

Rozejrzyj się po swoim ogrodzie. Prawdopodobnie nawet nie zdajesz sobie sprawy, że znajdziesz w nim co najmniej kilka rozwiązań, które pomogą przepędzić niepożądanych gości. By je zastosować, konieczne będzie namierzenie wejść do podziemnych kryjówek nornic. Włóż do nich:

liście orzecha włoskiego,

gałązki tui (żywotnika),

roztarte liście czarnego bzu.

Cechują się one zapachem, którego nornice nie mogą znieść. Skutecznym rozwiązaniem okaże się też gnojówka z wrotyczu. Regularne dostarczanie im takich podarków szybko da nornicom do zrozumienia, że czas na wyprowadzkę poza obszar naszego ogrodu.

Zdjęcie Nornica ruda / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Jak przepędzić nornice przy pomocy kuchennych zapasów?

Na tym nie koniec praktycznych trików, które pomogą w walce z niewielkim, ale wygłodniałym ssakiem. Spójrz łaskawym okiem na swojski czosnek. Sprawdza się nie tylko w kuchni jako składnik poprawiający smak potraw. Zetrzyj go na tarce o drobnych oczkach i połóż w miejscach, w których zauważasz aktywność gryzoni. Inną popularną metodą jest użycie cynamonu na nornice. Rozsypanie przyprawy w ogrodzie też będzie dla nich znakiem, że pora znaleźć sobie inne miejsce do życia.

