Spis treści: 01 Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia 2023?

02 Czy można wyciąć suche drzewo bez zezwolenia?

03 Kiedy wycina się suche drzewo?

04 Gdzie zgłosić suche drzewo do wycięcia?

05 Jaka kara za wycięcie drzewa bez zezwolenia?

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia 2023?

Porady Kluczowy moment na przesadzenie hortensji. Kieruj się tymi zasadami, a obrodzi kwiatami Jeśli chcemy usunąć drzewa rosnące na naszej posesji, najważniejszą kwestią jest to, czy możemy wyciąć je bez zezwolenia. W niektórych przypadkach będziemy musieli uzyskać odpowiednią zgodę. Jednakże istnieje grupa drzew, które możemy usunąć z działki bez specjalnego pozwolenia, a lista ich jest naprawdę długa.

Bez wniosków można pozbyć się drzew, które rosną na działce będącej własnością osoby fizycznej, a ich obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza:

80 cm (topole, wierzby, klony jesionolistne, klony srebrzyste),

(topole, wierzby, klony jesionolistne, klony srebrzyste), 65 cm (kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny),

(kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny), 50 cm (pozostałe gatunki drzew).

Usuwana roślina nie może jednak być później przekazana na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie może być więc m.in. sprzedawana.

Zdjęcie Do wycinki drzew i krzewów w wielu przypadkach niezbędne jest uzyskanie pozwolenia / 123RF/PICSEL

Mimo wszystko należy zgłosić planowane podjęcie się wycinki drzew. W przeciwnym wypadku możemy zostać ukarani grzywną. Od momentu zgłoszenia gmina ma prawo wyrazić swój sprzeciw dotyczący działań, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.

Reklama

Czy można wyciąć suche drzewo bez zezwolenia?

Bez zezwolenia można wyciąć suche drzewo, jednak tylko jeśli stwarza ono zagrożenie dla osób lub mienia. W przypadku gdy drzewo jest suche, ale nie stanowi zagrożenia, to pozbycie się go będzie nielegalne. W takim wypadku możemy otrzymać karę grzywny.

Kiedy wycina się suche drzewo?

Nie w każdym terminie można wycinać suche drzewa. Mimo że mogą one zaburzać wygląd ogrodu lub nawet stwarzać zagrożenie, to nie można tego zrobić w dowolnym momencie. Termin wycinania drzew jest dyktowany przede wszystkim okresem lęgowym niektórych gatunków ptaków.

Z tego powodu suche drzewa można wycinać między 15 października, a 2 lutego. Wówczas takie działanie nie będzie mieć wpływu na rozwój ptaków.

Czytaj również: Jak usunąć pień po ściętym drzewie? Sprawdzone sposoby na pozbycie się pnia z ogrodu

Gdzie zgłosić suche drzewo do wycięcia?

Drzewo do wycięcia można zgłosić do urzędu miasta lub gminy, jeśli roślina znajduje się na działce, która jest własnością osoby fizycznej. W przypadku gdy zgłaszane drzewo rośnie na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wniosek należy złożyć do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.

Zdjęcie Pozwolenie na wycięcie drzewa wydaje wójt, burmistrz lub prezydent / 123RF/PICSEL

Jeśli chcemy zgłosić do usunięcia suche drzewo, które jest na terenie należącym do gminy, to wniosek kierujemy do starostwa. Gdy gminą jest miasto na prawach powiatu, zgłoszenie wysyłamy do urzędu marszałkowskiego. Co istotne, wniosek od 2023 roku można składać przez internet.

Jaka kara za wycięcie drzewa bez zezwolenia?

Za wycięcie drzewa bez zezwolenia grozi administracyjna kara pieniężna. Wymierzana jest ona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wysokość kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie rośliny. W przypadku, gdy drzewo, którego się pozbyliśmy, było zwolnione z opłaty, to kara pieniężna jest równa opłacie, którą ponieślibyśmy, gdyby zwolnienia nie było.

Zobacz również: Czy tuje można wyciąć bez zezwolenia?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Araukaria brazylijska. Święte drzewo, któremu grozi wymarcie AFP

Źródło: biznes.gov.pl, porady.interia.pl