Spis treści: 01 Trzmiel: Polski koliber

02 Jak założyć ogród trzmielowy?

03 Dziki zakątek ogrodu

Trzmiel: Polski koliber

Trzmiel to gatunek dużej, owłosionej pszczoły błonówki o dwóch parach skrzydeł, małych oczach żółto-czarnej lub czarnej barwie. To, co odróżnia trzmiele od bąków i innych pszczół to dobrze widoczne owłosienie. W pewnych sytuacjach okazuje się, że dla dobra roślin ogrodowych trzmiele są znacznie bardziej potrzebne niż pszczoły. Dzieje się tak dlatego, że zapytają one roślin trudnodostępne dla innych owadów. Trzmiela można nazwać “polskim kolibrem", bo może zapylać takie roślin jak miliny oraz trytomie.

Zobacz również: W lipcu nie zapomnij o zabiegu. Za rok piwonie będą uginać się od kwiatów

Reklama

Jak założyć ogród trzmielowy?

Na pytanie: jak założyć ogród trzmielowy, odpowiedź jest zasadniczo bardzo prosta - wystarczy zasadzić rośliny, które będą wabić te pożyteczne owady do naszego ogrodu. Trzmiel może żywić się pyłkiem większości kwiatów, ale owady te mają także swoje ulubione rośliny, do których przylatują częściej niż do innych.

Jak założyć ogród trzmielowy? Należy w nim zasadzić odpowiednie zioła i kwiaty, w tym między innymi:

Aromatyczne zioła, dziewannę, cykorię podróżnik, czy wiesiołek - tego rodzaju rośliny wabią trzmiele leśne i ziemne.

- tego rodzaju rośliny wabią trzmiele leśne i ziemne. Koniczyna, naparstnica, szałwia, trytoma gorniasta czy milin - chętnie są odwiedzane przez trzmiele ogrodowe, które w naszych polskich warunkach zastępują kolibry.

Trzmiele kochają także rośliny miododajne np. lilie, hyzop, chabry, słoneczniki, lawendę, miodunki, ostróżki, astry czy lwie paszcze.



Zobacz również: Byliny najdłużej kwitnące latem - top 10 roślin wieloletnich do ogrodu.

Zdjęcie W Polsce żyje ok. 30 gatunków trzmieli. To bardzo pożyteczne owady, ale ich liczba spada ze względu na chemię stosowaną w rolnictwie i ocieplenie klimatu / 123RF/PICSEL

Dziki zakątek ogrodu

Jak założyć ogród trzmielowy? Warto zostawić na działce niewielki zakątek, którego nie będziemy kosić, opryskiwać czy w jakikolwiek sposób w niego ingerować. Takie dzikie zarośla to miejsca, gdzie trzmiele czują się bezpiecznie, co może zachęcić je do częstszego bywania w naszym ogrodzie.



Zobacz również: Jak chronić dom, żywność i skórę przed osami i pszczołami?