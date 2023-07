Przycinanie piwonii w lipcu

Przycinanie piwonii kojarzy się nam przede wszystkim z zabiegami przeprowadzanymi jesienią, jednak już w lipcu należy udać się z sekatorem do ogródka, aby obciąć przekwitnięte kwiaty. Po co przycinać piwonie w lecie?

Przycinanie piwonii w lecie to szybki i prosty zabieg, który podlega na usunięciu przekwitniętych kwiatów. Zabieg przeprowadza się po to, by roślina nie zawiązała owoców i nie wytworzyła nasion. Jeśli bowiem piwonie je wydadzą, to w przyszłym roku będą kwitły mniej obficie. Zatem głównym celem przycinania piwonii latem jest zadbanie o to, by w przyszłym roku miały równie bujne i okazałe kwiaty.

Podczas przycinania piwonii w lipcu warto jednocześnie pozbyć się nierozkwitniętych pąków. Jeśli do tej pory nie rozwinęły się one w kwiaty, będą tylko niepotrzebnie obciążać roślinę.

W lipcu obcinamy jednie przekwitnięte kwiaty, na cięcie liści i pędów przyjdzie pora pod koniec sierpnia i we wrześniu.



Przycinanie piwonii w sierpniu i wrześniu

Kolejne przycinanie piwonii można przeprowadzić końcem sierpnia, kiedy liście rośliny pożółkną i przestaną się ładnie prezentować - wówczas można je obciąć. Nie należy obcinać jeszcze zielonych liści, bo są one potrzebne roślinie do wytworzenia zdrowej, pełnej życia bulwy. Dlatego z przycinaniem liści i pędów piwonii należy poczekać do końca lata.



Zdjęcie Jaki termin na przesadzanie piwonii wybrać? / 123RF/PICSEL

Kiedy przesadzać piwonie?

Koniec sierpnia i początek września to także czas, kiedy możemy przesadzić roślinę na nowe stanowisko czy podzielić bulwy i rozmnożyć te okazałe majowo-czerwcowe kwiaty. Początek jesieni to dobry czas na tego typu zabiegi, bo bulwy są już w pełni wykształcone, mamy więc pewność, że nie zrobimy tym roślinie krzywdy, a nowe nasadzenie prawidłowo się rozwinie.



