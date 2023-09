Kiedy sadzić tulipany?

Tulipany to jedne z najpiękniejszych wiosennych kwiatów, które swymi smukłymi sylwetkami wspaniale zdobią nasze ogrody. Kiedy sadzić tulipany? Termin zbliża się nieubłaganie, bo już od połowy września, do połowy października będziemy mogli włożyć do ziemi cebulki. Sadzenie tulipanów nie jest dużym wyzwaniem, wystarczy wykonać otwór, którego wysokość jest równa trzykrotnej średnicy cebulki. W przypadku piaszczystego gruntu warto pogłębić go o 2 - 3 centymetry. Są dwie szkoły sadzenia tulipanów: jedyni lubią, by rosły one w grupach po kilka - kilkanaście sztuk, dla innych idealnie prezentują się sadzone w rzędzie. W zasadzie sposób, w jaki je zasadzimy, zależy od naszych upodobań i efektu, który chcemy uzyskać.



Reklama

Zdjęcie Kiedy sadzić tulipany? / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Jak rozmnożyć hortensję?

Kiedy sadzić krokusy?

Odpowiedź na pytanie: “kiedy sadzić krokusy?", jest taka sama jak w przypadku tulipanów. Cebulki do ziemi możemy wkładać od połowy września do połowy października. Jak sadzić krokusy? Ogólna zasada mówi, że powinny one zostać umieszczone w otworze, którego wysokość jest równa dwukrotności ich średnicy. Jednak podobnie jak w przypadku tulipanów, tutaj także należy wziąć pod uwagę rodzaj gleby. Na luźnych podłożach cebulki krokusów powinny być zasadzone nieco głębieni, niż w przypadku zwięzłej, ciężkiej gleby.

Zobacz również: Odmiany krokusów wiosennych

Kiedy sadzić narcyzy?

Znamy już termin sadzenia krokusów i tulipanów, a kiedy sadzić narcyzy? W przypadku tych cebulek najlepiej włożyć je do gruntu na przełomie sierpnia i września. Zasady sadzenia narcyzów są takie samej, jak w przypadku innych roślin cebulowych kwitnących wczesną wiosną - otwór powinien mieć głębokość trzykrotności średnicy cebuli, a na lżejszym podłożu o 2 - 3 centymetry więcej.