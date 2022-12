Jak zaoszczędzić na praniu?

Podczas nastawiania pralki należy trzymać się kilku zasad, które pomogą znacznie obniżyć koszty za prąd i wodę.

Pierz w niższej temperaturze : ręczniki, ścierki, pościel spokojnie wypiorą się 40 st. C, nie ma potrzeby ustawiania ich na 60 st. C.

: ręczniki, ścierki, pościel spokojnie wypiorą się 40 st. C, nie ma potrzeby ustawiania ich na 60 st. C. Ubrania, których producenci na metkach zalecają pranie w 40 st. C, upierz w 30 st. C.

Nie każdy wie, ale nawet niewielkie obniżenie temperatury prania może znacząco zmniejszyć pobór energii elektrycznej. Zredukowanie jej o 10 st. C to już ok. 20 proc. zaoszczędzonej energii, natomiast temperatura niższa o 20 st. C to nawet 50 proc. mniej wydanych na pranie pieniędzy.

W przypadku, gdy twoje ubrania, ścierki czy ręczniki są mocno poplamione, użyj wcześniej środka odplamiającego. Możesz też namoczyć brudne tkaniny przed poddaniem ich mechanicznemu czyszczeniu. Program z wysoką temperaturą w pralce warto stosować tylko wtedy, gdy chcesz wyczyścić i zdezynfekować wnętrze bębna.

Reklama

Zobacz również: Suszysz pranie w mieszkaniu? Skutki mogą być opłakane

Jak płacić mniej na korzystanie z pralki?

Zdjęcie Zbyt duże ilości detergentów zmuszają pralkę do wydłużonej pracy / 123RF/PICSEL

Nie przesadzaj z ilością detergentów

To ile wody oraz prądu zużywa pralka może zależeć również od ilości detergentów używanych do prania. Okazuje się, zbyt duże ilości proszku, płynu do prania oraz płukania mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu pralki, a tym samym większe zużycia energii. Niekiedy konieczne będzie dodatkowe płukanie lub wirowanie, by urządzenie mogło pozbyć się nadmiaru detergentów.

Dbaj o czystość pralki i chroń przed twardą wodą

Dbanie o czystość pralki i regularne jej odkamienianie ma znaczący wpływ na wydajność jej pracy oraz to, ile pobiera energii. Warto więc raz na kilka tygodni wyczyścić jej wnętrze przy zastosowaniu środków przeciwdziałających osadzaniu się kamienia. Jeśli woda, z której korzystasz jest bardzo twarda, możesz zamontować centralny zmiękczasz wody lub na filtr założyć wkład zmiękczający. Sprawdzi się także detergent, który zapobiega odkładaniu się kamienia, jednak należy pamiętać, aby dodawać go do każdego prania.

Zobacz również: Co zrobić, by pranie szybciej wyschło? Proste triki