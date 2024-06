Co to za owad podobny do osy? Polacy cierpną na jego widok

Wielu nazywa go "zmutowanym szerszeniem", drżąc ze strachu na samą myśl. W istocie owad, którego widok w Polsce wciąż bywa raczej niecodziennym, to gliniarz naścienny - występujący w Afryce, Azji i Europie, a w naszym kraju od 2000 roku regularnie zwiększający swoją liczbę.

Gliniarz naścienny jest latającym owadem z rodziny grzebaczkowatych, który ze względu na swoje ubarwienie - odcienie czerni i żółci - często bywa mylony z osą lub szerszeniem. Może osiągnąć nawet do trzech centymetrów długości. Jest przy tym smukły, ma długie odnóża oraz masywny odwłok. Lubi przy tym budować swoje gniazda w pobliżu ludzkich siedzib, stając się tym samym powodem do strachu. Czy rzeczywiście jest się jednak czego bać?

Gliniarz naścienny, jak każda z żądłówek (do których zalicza się osy, pszczoły czy szerszenie) może użądlić . Jad, który produkuje, mimo iż jest śmiertelnie groźny dla pająków, nie jest jednak niebezpieczny dla człowieka . Ugryzienie pozostawia co prawda ślad, jednak nie jest ono aż tak bolesne, jak w przypadku użądleń innych błonkówek.

Co ważne, gliniarze są raczej samotnikami - co oznacza, że nie zaatakują zwartą grupą. Nie bronią też swoich gniazd tak zaciekle, jak robią to osy. Atakują w zasadzie tylko wtedy, gdy zostaną do tego zmuszone. Jeśli więc nie będziemy wchodzić im w drogę, one również będą nas unikać.