Domowe sposoby na kleszcze. Jak je odstraszyć?

Kleszcze to niewielkie owady z rzędu pajęczaków z podgromady roztoczy. Choć są małe, to sieją postrach przez wzgląd na choroby, które przenoszą, takie jak choćby odkleszczowe zapalenie mózgu, babeszjoza, czy borelioza. Eksperci od lat zwracają uwagę na fakt, że z roku na roku kleszczy jest coraz więcej, szybko uodporniają się też na preparaty, którymi chcemy je odstraszyć lub zwalczyć. Walka z nimi nie jest więc prosta, ale nie należy z niej rezygnować - wciąż bowiem istnieją proste, domowe sposoby, które pozwolą nam chronić się przed tymi groźnymi pajęczakami.

Jeśli kleszcze zagnieździły się w ogrodzie, na działce lub na tarasie, to warto stworzyć w tych miejscach niesprzyjające im warunki. Kleszcze lubią ciemne, gęste zarośla, wysokie trawy i wilgoć, chętnie zamieszkują brzegi oczek wodnych czy rabaty z gęsto rosnącymi paprociami. Najczęściej występują w:

kępach jeżyn,

paprociach,

czarnym bzie,

wysokich trawach,

mszakach.

By je odstraszyć, warto przycinać drzewa i krzewy, na bieżąco usuwać chwasty, bardzo nisko kosić trawnik i zasadzić rośliny, które nie tylko ładnie wyglądają, ale również szybko i skutecznie odstraszają nieproszonych gości. Należą do nich np.:

wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.) - roślina, znana ze swojego specyficznego zapachu, który skutecznie odstrasza kleszcze, komary, a nawet mole czy mszyce,

kocimiętka Faassena - jej intensywny zapach odstrasza kleszcze, za to przyciąga koty, które wręcz szaleją za tą rośliną,

złocień dalmatyński (chrysanthemum cinerariaefolium) - roślina, której kwiaty zawierają substancje o działaniu owadobójczym,

rozmaryn lekarski - mało wymagająca roślina o zapachu, którego kleszcze wręcz nienawidzą,

komarzyca - bylina o nazwie plektrantus, która szybko rośnie, a jej charakterystyczny, cytrynowy, kamforowy zapach odstrasza komary i kleszcze

lawenda - pełna uroku roślina ozdobna o fioletowych kwiatach i wyjątkowo mocnym zapachu, który skutecznie odstrasza zarówno kleszcze, jak i mniej groźne, ale uporczywe owady,

pelargonia - piękna roślina ozdobna z różowymi, fioletowymi lub czerwonymi kwiatami, która jest wysoce toksyczna, na szczęście także dla kleszczy. Niestety, jest groźna dla psów i kotów!

aksamitki - urocze, jednoroczne rośliny o żółto-pomarańczowych kwiatach, nazywane śmierdziuchami. Kleszcze nie znoszą ich zapachu.

​Kleszcze pojawiają się najczęściej w wilgotnych i cienistych ogrodach 123RF/PICSEL

Gdy już ochronimy ogród lub taras przed kleszczami, możemy skupić się na sobie i przygotować naturalne środki odstraszające kleszcze, które rozpylimy na skórze i ubraniach. Najskuteczniej działają te na bazie olejku z eukaliptusa cytrynowego, tymianku, goździków lub geranium. Pięć kropli wybranego olejku należy zmieszać z 50 ml oleju roślinnego (np. z nasion winogron) i zaaplikować na skórę i ubrania.

WAŻNE: Na skórę można aplikować jedynie olejki rozcieńczone. Wyjątek stanowi olejek z drzewa herbacianego, który można nakładać na skórę bezpośrednio z buteleczki.

Silne właściwości odstraszające kleszcze mają także wszelkie maści rozgrzewające, w których znajdziemy olejek eukaliptusowy, rozmarynowy, balsam peruwiański i kamforę. Pod wpływem ciepła zapach olejków staje się bardziej intensywny, co skutecznie zniechęca kleszcze do ataku.

Domowy środek na kleszcze. Wystarczy kilka składników

Istnieje jeszcze jeden, mało znany przepis na środek, który skutecznie odstrasza groźne kleszcze. By go przygotować, należy zaparzyć w małej ilości wody rozmaryn i tymianek, a po godzinie przelać całość do atomizera i dodać sok z cytryny. Gotowym środkiem można pryskać zarówno siebie jak i ubrania, a nawet psa lub kota.

Domowe sposoby na komary

By komary nie odwiedzały nas zbyt często, warto zasadzić w ogrodzie lub na działce rośliny, których wyjątkowo nie lubią takie jak bazylia, melisa, lawenda, wrotycz i oczywiście komarzyca. Na tarasie warto postawić też dużą świecę o intensywnym, cytrusowym zapachu, a obok niej kilka skórek z cytryny. Zapach ten działa drażniąco na owady i trzyma je od nas z daleka.

Lawenda działa na nas uspokajająco, a na komary - odstraszająco 123RF/PICSEL

Jedną z metod ochrony przed komarami, choć może bardziej skomplikowaną niż rośliny i świece, jest zaproszenie do naszego ogrodu jerzyków, małych ptaszków, które zjadają nawet do 20 tysięcy komarów na dobę! Aby zachęcić je do zadomowienia się u nas, wystarczy zbudować domek o odpowiedniej dla jerzyka wielkości i czekać aż zechce się w nim zagnieździć. W sieci i sklepach ogrodniczych możemy znaleźć też gotowe domki dla tych uroczych ptaszków.

Aby komary trzymały się z daleka także od nas, warto zaopatrzyć się w olejki eteryczne takie jak lawendowy, paczulowy, eukaliptusowy oraz cytrynowy i zmieszać je z wodą tworząc specjalny spray odstraszający. Możemy spryskiwać nim nie tylko siebie, ale także rozpylać go w ogrodzie i na tarasie lub umieścić w specjalnych kominkach zapachowych. Komary nie znoszą także octu - wystarczy zmieszać go w proporcji 1:1 z wodą i rozpylić w miejscach, gdzie chętnie spędzamy długie, ciepłe wieczory.

Jak skutecznie odstraszyć osy?

Osy, a konkretnie cała rodzina osowatych to grupa owadów błonkoskrzydłych, których tułów pokryty jest wyrazistymi żółto-czarnymi pasami. W przeciwieństwie do pszczoły osa ma zwężony pośrodku tułów, który jest też zdecydowanie mniej owłosiony.

Osy uchodzą za agresywne i atakujące właściwie bez powodu, ale nie jest to prawda - atakują tylko wtedy, gdy ktoś je sprowokuje, zbliżając się np. zbyt blisko do gniazda lub wykonując gwałtowne ruchy. W grupie tej występują wprawdzie owady, które bywają szczególnie niebezpieczne jak Vespula germanica, która gniazduje na dachach lub Vespula vulgaris, zakładająca gniazda w jamkach w ziemi, ale większość tych owadów nie jest tak groźna jak można by się spodziewać.

Osy są za to bardzo pożyteczne - żywią się mączlikami, gąsienicami i mszycami oraz innymi szkodnikami, które przyczyniają się do zniszczeń w uprawach. Zanim więc postanowimy je zlikwidować, poznajmy inne, skuteczne sposoby na ich odstraszenie.

Jak skutecznie odstraszyć osy? Polacy znów narzekają na uciążliwe owady 123RF/PICSEL

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na odstraszenie os jest użycie olejku goździkowego, którego wyjątkowo nie lubią. W tym celu wystarczy przygotować roztwór z wody i olejku i rozpylić go w ogrodzie, na tarasie czy na działce. Warto spryskać nim także tapicerowane meble, poduszki i koce, które trzymamy w tych miejscach.

Osy nie znoszą także zapachu... podgrzanego octu. Nie jest on przyjemny również dla nas, ale jeśli owady te odwiedzają nas wyjątkowo często i mamy już ich serdecznie dość, to warto wystawić na zewnątrz nawet mały pojemniczek z octem, którego zapach skutecznie je odstraszy.

W skrajnych wypadkach, gdy osy dają się nam już naprawdę mocno we znaki, możemy przygotować pułapkę, czuli butelkę po napoju, z której odetniemy górną część, odwrócimy ją do góry nogami, tworząc coś na kształt lejka i ponownie złączymy obie części. Do takiej pułapki należy wlać następnie słodki sok lub piwo, które osy uwielbiają. W sklepach i sieci znajdziemy oczywiście gotowe pułapki, wypełnione syntetycznymi preparatami, które pozwalają szybko pozbyć się tych niechcianych, a upartych lokatorów.

