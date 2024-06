"Szczęśliwy dom, gdzie pająki są" - tak mówi ludowe przysłowie, ale obecnie traci na aktualności, ponieważ mało osób cieszy się z obecności tych stworzeń w naszych domach. A pająki lgną jak magnes do naszych czterech kątów, ponieważ właśnie tam mogą żyć jak pączki w maśle. Wystarczy, że zbudują sobie sieć albo w oknach, albo w kątach ścian, a wplatane w nie owady szybko zostaną przez nie zjedzone. Niestety, same pająki nie zawsze są mile widziane w domach , ponieważ budzą po prostu odrazę. Chcemy się ich pozbyć? Trzeba zniechęcić je do wizyt i sprawić, że nasze okna i balkon nie będą dla nich zachęcające.

Męczą nas pająki w domu? Można w łatwy sposób się ich pozbyć i wykorzystać fakt, że te stworzenia mają bardzo wyczulony węch. Wystarczy przygotować miksturę z trzech składników: bo butelki z atomizerem wlać wodę z octem (w równych proporcjach) do 3/4 objętości, a resztę uzupełnić sokiem z cytryny albo kilkunastoma kroplami cytrusowego olejku eterycznego . Całość na koniec trzeba wymieszać i spryskać ramy okien oraz balkonu. Aby zabieg odstraszający pająki dawał wymierne rezultaty, trzeba powtarzać co trzy dni .

Nie przekonuje nas zapach octu? Można również zastąpić ten składnik z łatwością. Jak wygląda receptura spreju na pająki? Do butelki z atomizerem wlewamy wodę wraz ze szczodrą dawką (kilkanaście kropli) miętowego olejku eterycznego. Dla lepszego efektu, na parapetach warto rozważyć uprawę krzaczków mięty: nie sprawiają większego problemu w pielęgnacji, za to mogą być śmiało wykorzystywane w kuchni.

Skoro wiemy już, jak odstraszyć pająki, to warto wiedzieć, dlaczego one legną do naszych domów. Przede wszystkim dlatego, że mają one w naszych czterech kątach pożywienia pod dostatkiem. Resztki jedzenia, okruchy oraz pozostawiona w domach śmieci działają na pająki jak magnes. Dlatego regularne porządki powinny nam wejść w krew. Ponadto idealna czystość zminimalizuje występowanie innych owadów, tak jak na przykład muszki owocówki, które chmarami dostają się do naszego mieszkania. Jeśli problem z pająkami jest bardzo dokuczliwy, warto zainstalować w oknach moskitiery.