Co można zrobić z dyni?

Dynia jesienią kusi nas swoim żywym kolorem i atrakcyjnymi cenami, więc trudno się dziwić, że ochoczo ją kupujemy. Ciasta, zupy i farsze z tym warzywem idealnie wpisują się w słotę i niepogodę, ale zanim je przygotujemy musimy dynię dobrze oporządzić. Podstawą większości z tych rarytasów jest purée.

Jak przygotować purée z dyni? Nie jest to trudne. Na początku musimy przekroić na pół i usunąć pestki oraz włóknistą strukturę z wewnątrz np. za pomocą łyżki. Warzywo kroimy na mniejsze kawałki i umieszczamy w nagrzanym do 180 stopni Celsjusza piekarniku i pieczemy przez ok. 40 minut do miękkości. Po ostudzeniu dyni wystarczy ją zblendować albo przepuścić przez praskę i gotowe.

A co zrobić ze skórką z dyni? Nie każde warzywo trzeba obierać, ponieważ odmiany takie hokkaido, piżmowa, delicata oraz kabocha po obróbce termicznej mają miękką i jadalną strukturę. Inne odmiany dyni przed upieczeniem powinny zostać obrane.

Kluski dyniowe: palce lizać

Zanim zmiksujemy dynię na puree, trzeba ją upiec Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Jeśli mamy puree z dyni, możemy w łatwy sposób przygotować kluseczki. Przepis jest banalny, ponieważ na 0,5 kg puree potrzebna będzie szklanka mąki ziemniaczanej oraz jedno jajko. Składniki trzeba połączyć i szybko wyrobić na zwartą masę.

UWAGA: składników nie wolno mieszać zbyt długo, ponieważ dynia szybko chłonie mąkę i ciasto robi się nieelastyczne.

Kiedy mamy już przygotowane ciasto, wystarczy odrywać kawałki wielkości orzecha włoskiego i formujemy kluseczki. Gotowe kluski dyniowe gotujemy w osolonym wrzątku, około dwie minuty od wypłynięcia na wierzch.

Z czym podawać kluski dyniowe?

Kluski dyniowe można podawać z masłem szałwiowym albo sosem warzywnym Tomasz Hirkyj Archiwum autora

Jeśli nie mieliśmy nigdy do czynienia z kluseczkami dyniowymi, to na pewno ich obecność może urozmaicić jesienne obiady. Z czym można je jeść? Wystarczy przygotować do nich np. sos warzywny (paprykowy, pomidorowy) albo grzybowy. Kluski dyniowe można polać również roztopionym masłem z dodatkiem szałwii.

Jeśli akurat nie lubimy delikatnych smaków, to masę na kluski można zmodyfikować. Odrobina gałki muszkatołowej, rozmarynu, chilli lub kuminu powinno podkręcić smak.

