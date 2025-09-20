Zblenduj, weź do ręki i formuj kluski. Jesienią obiad wejdzie na złoto

Dynia jesienią jest odmieniana przez wszystkie kulinarne przypadki. Co prawda, wiele osób ostrzy sobie zęby na zupę albo ciasto z tym warzywem, ale to wdzięczny surowiec do przygotowywania różnych potraw. Jeśli mamy w domu dynię, a nie wiemy, co z niej zrobić, kluski mogą uratować obiad. Jak je zrobić? Przekonajmy się, jakie to łatwe.

Kluski dyniowe same w sobie są smaczne i oryginalne
Co można zrobić z dyni?

Dynia jesienią kusi nas swoim żywym kolorem i atrakcyjnymi cenami, więc trudno się dziwić, że ochoczo ją kupujemy. Ciasta, zupy i farsze z tym warzywem idealnie wpisują się w słotę i niepogodę, ale zanim je przygotujemy musimy dynię dobrze oporządzić. Podstawą większości z tych rarytasów jest purée.

Jak przygotować purée z dyni? Nie jest to trudne. Na początku musimy przekroić na pół i usunąć pestki oraz włóknistą strukturę z wewnątrz np. za pomocą łyżki. Warzywo kroimy na mniejsze kawałki i umieszczamy w nagrzanym do 180 stopni Celsjusza piekarniku i pieczemy przez ok. 40 minut do miękkości. Po ostudzeniu dyni wystarczy ją zblendować albo przepuścić przez praskę i gotowe.

A co zrobić ze skórką z dyni? Nie każde warzywo trzeba obierać, ponieważ odmiany takie hokkaido, piżmowa, delicata oraz kabocha po obróbce termicznej mają miękką i jadalną strukturę. Inne odmiany dyni przed upieczeniem powinny zostać obrane.

    Kluski dyniowe: palce lizać

    Pokrojone kawałki dyni o pomarańczowej skórce i żółtym miąższu równomiernie ułożone na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.
    Zanim zmiksujemy dynię na puree, trzeba ją upiecTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

    Jeśli mamy puree z dyni, możemy w łatwy sposób przygotować kluseczki. Przepis jest banalny, ponieważ na 0,5 kg puree potrzebna będzie szklanka mąki ziemniaczanej oraz jedno jajko. Składniki trzeba połączyć i szybko wyrobić na zwartą masę.

    UWAGA: składników nie wolno mieszać zbyt długo, ponieważ dynia szybko chłonie mąkę i ciasto robi się nieelastyczne.

    Kiedy mamy już przygotowane ciasto, wystarczy odrywać kawałki wielkości orzecha włoskiego i formujemy kluseczki. Gotowe kluski dyniowe gotujemy w osolonym wrzątku, około dwie minuty od wypłynięcia na wierzch.

      Z czym podawać kluski dyniowe?

      Porcja złocistych, smażonych kotlecików ziemniaczanych lub placuszków ułożonych na białych talerzach, ustawionych na ciemnym blacie, w tle widać więcej tych samych przekąsek.
      Kluski dyniowe można podawać z masłem szałwiowym albo sosem warzywnymTomasz HirkyjArchiwum autora

      Jeśli nie mieliśmy nigdy do czynienia z kluseczkami dyniowymi, to na pewno ich obecność może urozmaicić jesienne obiady. Z czym można je jeść? Wystarczy przygotować do nich np. sos warzywny (paprykowy, pomidorowy) albo grzybowy. Kluski dyniowe można polać również roztopionym masłem z dodatkiem szałwii. 

      Jeśli akurat nie lubimy delikatnych smaków, to masę na kluski można zmodyfikować. Odrobina gałki muszkatołowej, rozmarynu, chilli lub kuminu powinno podkręcić smak.

