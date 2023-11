Spis treści: 01 Kaki - co to za owoc?

02 Jak wybrać dojrzały okaz w sklepie?

03 Jedzenie kaki bez tajemnic

Kaki - co to za owoc?

Hurma, hebanowiec czy persymona to tylko kilka określeń kaki - owocu, który w okresie jesienno-zimowym pojawia się na sklepowych półkach. Z wyglądu na pierwszy rzut oka przypominają nieco wydłużone pomidory, a smak ma w sobie coś ze śliwki, moreli, brzoskwini, a nawet dojrzałego mango. Jedną z najbardziej znanych odmian jest diospyros kaki, wyróżniający się pomarańczowym kolorem oraz szypułką składającą się z czterech liści. Po przekrojeniu naszym oczom ukazuje się miąższ, na którym bardzo wyraźnie widać wzór gwiazdy.

Persymonanmi obradzają zimozielone drzewa, porastające strefy międzyzwrotnikowe. Współcześnie uprawia się je głównie w krajach azjatyckich, m.in. Japonii, Korei i Chinach, a także na terenie Włoch i Brazylii. Kaki obfituje w witaminę A oraz C, a także potas, sód, fosfor, magnez, wapń, żelazo oraz cynk. Działa jak silny przeciwutleniacz, zwalczając szalejące w organizmie wolne rodniki. Spożywanie owocu zmniejsza ryzyko wystąpienia zaćmy i reguluje pracę układu trawiennego, co przekłada się na poprawę naturalnej odporności.

Jak wybrać dojrzały okaz w sklepie?

Sezon na soczyste i pełne smaku kaki przypada na jesień i zimę. To właśnie o tych porach roku supermarkety zapełniają się licznymi egzotycznymi owocami. Smakosze, którzy od lat zajadają się smakołykiem, wiedzą, po jakie okazy sięgać. Osoby po raz pierwszy mające styczność z kaki mogą jednak potrzebować niewielkiej pomocy. Ważne, by wybiera jedynie te o błyszczącej i ciemnopomarańczowej skórce.

Dorodne persymony nie powinny mieć śladów obicia, być zbyt miękkie lub pokryte plamami. Po zakupie warto przez cały czas trzymać je w lodówce, by spowolnić proces gnicia, szybko postępujący nawet w temperaturze pokojowej. Wyjątek stanowią twarde i niedojrzałe owoce kaki. Takie okazy wystarczy zostawić w ciepłym pomieszczeniu lub owinąć owoc w kawałek papieru lub starej gazety. Co jeszcze działa na przyspieszenie dojrzewania kaki? Owoc możemy włożyć do woreczka foliowego lub umieścić wśród jabłek.

Jedzenie kaki bez tajemnic

Dietetycy doradzają, by zajadać się kaki na surowo. Odpowiednio dojrzałe wprost rozpływa się w ustach, zachowując w miąższu wszystkie cenne składniki i substancje odżywcze. Zanim jednak zatopimy zęby w owocu, pamiętajmy o umyciu do pod bieżącą wodą. W kolejnym kroku wycieramy persymonę do sucha i zaczynamy obierać skórkę.

Miąższ możemy podzielić na cząstki lub pokroić w kostkę i wrzucić do miseczki. Alternatywny sposób jedzenia zakłada podzielenie owocu na pół, a następnie wyjadanie go ze środka łyżeczką. Po skończonej uczcie na talerzu powinna zostać jedynie niejadalna skórka. Rozkrojone i niedojedzone owoce zawsze trzymajmy w lodówce, gdyż bardzo szybko zaczyna rozwijać się na nich pleśń.

