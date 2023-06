Spis treści: 01 Skąd się biorą mszyce w domu?

Mszyce można zwalczać na wiele różnych sposobów. Na rynku dostępnych jest wiele chemicznych substancji, które je zlikwidują. Zanim jednak po nie sięgniesz, zachęcamy do wypróbowania równie skutecznych, a dużo korzystniejszych na środowiska alternatyw. Takie rozwiązania są nie tylko ekologiczne, ale również tanie. Jednym z naturalnych środków do walki z mszycami jest preparat, który przygotujesz na bazie pestki popularnego owocu. Wiele osób chwali sobie i poleca to banalne rozwiązanie.

Skąd się biorą mszyce w domu?

Mszyce atakują zarówno rośliny w ogrodzie jak i rosnące w pomieszczeniach. Te maleńkie owady do domów czy mieszkań wlatują zazwyczaj przez otwarte okna czy drzwi, bądź też są przynoszone na zakupionych roślinach. Mogą ukrywać się nie tylko na liściach, ale także składać jaja do ziemi, przez co na początku ciężko jest je namierzyć. Aby zminimalizować ryzyko pojawiania i rozprzestrzeniania się ich w domu, okazy doniczkowe zawsze warto nabywać w sprawdzonych miejscach, a po przyniesieniu odizolować na kilka dni od innych roślin.

Domowe sposoby na mszyce

Jeśli okaże się, że na twoich roślinach żerują mszyce, najważniejsze jest, aby działać natychmiast. Inwazja tych szkodników postępuje bardzo szybko - z dnia na dzień atakują kolejne okazy. Zamiast pędzić do sklepu ogrodniczego po chemiczny środek, wypróbuj równie sprawdzonego, w pełni bezpiecznego sposobu. Przyda się do tego pestka z awokado.

Zdjęcie Mszyce rozprzestrzeniają się bardzo szybko, dlatego ważne jest natychmiastowe działanie / 123RF/PICSEL

Oprysk a mszyce z pestki po awokado

Aby wykonać domowy środek na mszyce z pestki po awokado należy postępować według poniższej instrukcji.

Pestkę po awokado zetrzyj w całości na tarce o drobnych oczkach, a następnie odstaw na godzinę do wyschnięcia. Proszek przełóż do garnka, zalej litrem wody i gotuj przez kilka minut, po czym odstaw na całą noc. O poranku środek mszyce z pestki po awokado będzie gotowy do użycia.

Zdjęcie Z pestki po awokado można przygotować skuteczny, skoncentrowany preparat mszycobójczy / 123RF/PICSEL

Oprysk z pestki po awokado na mszyce - jak stosować?

Oprysk z pestki awokado to skoncentrowany środek, więc najlepiej nie stosować go bezpośrednio na roślinę. Preparat ten przed zastosowaniem poleca się rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:5. Następnie wystarczy przelać go do butelki ze spryskiwaczem i dokładnie zraszać rośliny zainfekowane przez mszyce. Aby oprysk z pestki po awokado przyniósł oczekiwany efekt należy stosować go regularnie - przynajmniej raz w tygodniu.