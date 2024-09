Okazałe kwiatostany hortensji przybierają liczne kolory, zachwycając wzrok gamą przechodzącą od barwy białej, przez różową, czerwoną, aż do niebieskiej. To rośliny uwielbiane zarówno przez doświadczonych, jak i początkujących ogrodników. Jesienią, kiedy część uprawianych w ogrodach okazów powoli zaczyna zamierać, hortensje wyróżniają się wśród szarości nawet do końca października. Zdarza się jednak, że już pod koniec września możemy zauważyć niepokojące zjawisko. Mowa o stopniowym zielenieniu kwiatów hortensji. Dlaczego tak się dzieje?

Specjaliści wskazują, że przybieranie zielonej barwy przez hortensje na ogół spowodowane jest kilkoma czynnikami. Pierwszy wiąże się z naturalnym procesem starzenia się rośliny. Niegdyś żywe kolory wraz z upływem czasu zaczynają wyraźnie blednąć. Zielenienie dotyczy przede wszystkim odmian białych i różowych. To właśnie u nich najwyraźniej widać wytracanie pigmentu. Warto wiedzieć, że to zupełnie naturalny proces, w który nie należy ingerować. Nauczeni doświadczeniem ogrodnicy wskazują, że kolor kwiatów hortensji w dużej mierze zależy także od odczynu pH gleby. Częste wahania tego czynnika mogą odbić się na barwie. Deficyt składników odżywczych, a konkretnie żelaza, magnezu i fosforu, także doprowadza do zmiany koloru kwiatów.

Pierwsza metoda polega na odpowiednim zakwaszeniu podłoża. Możemy zrobić to za pomocą siarczanu amonu, a także sięgnąć po kwasek cytrynowy. Do pielęgnacji hortensji wykorzystamy także fusy z kawy, najlepiej po tradycyjnej zalewajce. Do przygotowania odżywki potrzebujemy szklanki pełnej fusów oraz pięciu litrów wody. Po dokładnym wymieszaniu obu składników odkładamy je na bok do napęcznienia. Kiedy fusy zwiększą swoją objętość, całość mieszamy i przechodzimy do podlewania. Nawóz najlepiej stosować raz na dwa tygodnie, by zapewnić roślinie dostęp do potasu oraz fosforu.