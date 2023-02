Ziemniaki gotowe w pięć minut! Przekłuj widelcem i wsadź do urządzenia

Dlaczego warto mieć mikrofalówkę w domu?

Porady Nietypowe zastosowanie klamerek do prania. Użyj ich w kuchni Nie da się ukryć, że jeszcze 10 lat temu niemal we wszystkich domach znajdowała się mikrofalówka. Obecnie nie każdy się na nią decyduje podczas wybierania sprzętów do kuchni, co nie zmienia faktu, że nadal jest popularna.

To dzięki mikrofalówce można szybko podgrzać mleko i jedzenie z poprzedniego dnia, zrobić popcorn, czy też rozmrozić żywność. Na tym jednak nie koniec jej funkcji. Na liście znajduje się kilka przydatnych trików z mikrofalówką, które znaczącą ułatwiają codzienność.

Do czego można wykorzystać mikrofalówkę?

Mikrofalówka przede wszystkim kojarzy się z szybkim odgrzewaniem jedzenia. Wszystko to za sprawą wprawiania w ruch zawartych w nim cząsteczek wody. Tę funkcję warto wykorzystać także do przygotowywania potraw. Dzięki niej można m.in.:

ugotować ziemniaki - wystarczy zrobić w nich kilka otworów za pomocą widelca i włożyć do mikrofali na pięć minut,

- wystarczy zrobić w nich kilka otworów za pomocą widelca i włożyć do mikrofali na pięć minut, obrać pomidory ze skórki - pół minuty w mikrofalówce sprawi, że obieranie będzie niezwykle proste i szybkie,

- pół minuty w mikrofalówce sprawi, że obieranie będzie niezwykle proste i szybkie, rozpuścić żelatynę - po zalaniu proszku zimną wodą i napęcznieniu, wystarczy wstawić całość na 30 sekund do mikrofali i gotowe,

- po zalaniu proszku zimną wodą i napęcznieniu, wystarczy wstawić całość na 30 sekund do mikrofali i gotowe, sparzyć kapustę - kilka minut w mikrofalówce zdecydowanie ułatwi cały proces przygotowywania gołąbków,

- kilka minut w mikrofalówce zdecydowanie ułatwi cały proces przygotowywania gołąbków, ugotować ryż - do miski należy wsypać pół szklanki ziarenek, zalać szklanką wody, dodać odrobinę oleju bądź oliwy z oliwek oraz sól. Po mniej więcej sześciu minutach ryż powinien być miękki,

- do miski należy wsypać pół szklanki ziarenek, zalać szklanką wody, dodać odrobinę oleju bądź oliwy z oliwek oraz sól. Po mniej więcej sześciu minutach ryż powinien być miękki, ugotować kukurydzę - kolby należy owinąć w wilgotny ręcznik papierowy i po pięciu minutach w mikrofalówce są gotowe do jedzenia.

Zdjęcie To dzięki mikrofalówce można szybko podgrzać mleko i jedzenie z poprzedniego dnia, zrobić popcorn, czy też rozmrozić żywność / 123RF/PICSEL

Jakie potrawy można przygotować w mikrofalówce?

W mikrofali można przygotować wiele potraw, które są gotowe do jedzenia niemal od razu. Te triki przydają się zwłaszcza wtedy, gdy goni nas czas. Otóż w mikrofalówce można w szybki sposób zrobić jajecznicę w kubku lub jajko sadzone.

Poza tym w mikrofalówce można przygotować szybki deser, który sprawdzi się w przypadku wizyty niezapowiedzianych gości. By je zrobić, wystarczy wsypać do kubka trzy łyżki mąki, jedną łyżkę cukru, półtorej łyżki kakao i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Następnie należy dodać trzy łyżki mleka, łyżkę oleju, jedno jajko i wszystko dokładnie wymieszać. Po trzech minutach w mikrofali ciasto czekoladowe jest gotowe.

Wiele osób za pomocą mikrofalówki przygotowuje również frytki. W takiej sytuacji trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość. Po upływie mniej więcej pięciu minut pokrojone ziemniaki należy przewrócić na drugą stronę. Czynność tę należy powtarzać kilkakrotnie.

Zdjęcie W mikrofalówce można zrobić ciasto czekoladowe / 123RF/PICSEL

Triki z mikrofalówką

Zapewne każdemu nie raz zdarzyło się podczas przygotowywania śniadania bądź kolacji zauważyć, że pieczywo, na które mieliśmy ochotę, stało się czerstwe. W takim przypadku z pomocą przychodzi mikrofala. Wystarczy owinąć je w wilgotny ręcznik papierowy bądź skropić odrobiną wody i wstawić na dosłownie 10-20 sekund do mikrofalówki. Pieczywo będzie jak prosto z pieca.

Poza tym mikrofalówka świetnie sprawdzi się do suszenia m.in. pomarańczy. Wiele osób stosuje je w formie ozdób nie tylko podczas świąt Bożego Narodzenia, ale także w inne dni w roku. Chcąc ususzyć pomarańcze w mikrofali, należy na talerzu rozłożyć papier do pieczenia oraz plastry owoców, następnie przykryć je kolejnymi arkuszami papieru i włożyć do mikrofali na trzy minuty. Po tym czasie trzeba pomarańcze odwrócić na drugą stronę i znów podgrzewać przez trzy minuty. Zaleca się ustawić mikrofalę na 50 proc. mocy.

Zdjęcie Mikrofalówka ma znacznie więcej zastosowań, niż można byłoby się spodziewać. Warto w pełni wykorzystać jej potencjał! / 123RF/PICSEL

W mikrofalówce można również rozpuszczać miód. Wystarczy wstawić słoik bez wieczka na mniej więcej dwie minuty i gotowe. Decydując się na tę metodę, trzeba ustawić najniższą moc urządzenia.

Mikrofalówka ma jeszcze jedno nietypowe zastosowanie. Tym razem nie wiąże się z pożywieniem. Coraz więcej osób używa jej w celu pozbycia się bakterii z gąbki do mycia naczyń. Zanurzają ją w misce wody i wstawiają na dwie minuty do urządzenia.

