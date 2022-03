Jak odróżnić młode ziemniaki od wczesnych?

Ziemniaki królują na naszych stołach pod różną postacią. Stanowią dodatek do wielu dań i są chętnie spożywane przez cały rok. Jednak to na wiosnę smakują najlepiej.

Ziemniaki młode i wczesne różni przede wszystkim to, kiedy pojawiają się w sprzedaży. Te pierwsze możemy kupić zazwyczaj na przełomie maja i czerwca, a ziemniaki wczesne mogą trafić w nasze ręce już w kwietniu lub nawet marcu.

Jeśli więc w połowie kwietnia na sklepowych półkach natkniemy się na bulwy podpisane jako młode, to możemy podejrzewać, że mamy do czynienia z odmianą wczesną.

Czym się różnią młode ziemniaki od wczesnych?

Zdjęcie Młode bulwy są znacznie mniej kaloryczne niż ziemniaki wczesne / 123RF/PICSEL

Do ziemniaków wczesnych można zaliczyć takie odmiany jak np. Arielle, Berber, Denar, czy Fresco. Te ziemniaki to po prostu stare bulwy odmian wczesnych, które są importowane do Polski np. z Grecji lub Cypru. Charakteryzują się jednolitą, gładką skórką, którą wbrew pozorom należy obrać.

Natomiast młode ziemniaki to pierwsze bulwy, które odznaczają się niewielkim rozmiarem i charakterystyczną cieniutką skórką, która się łuszczy. Poza tym młode ziemniaki od wczesnych różnią się kalorycznością. Młode bulwy są znacznie mniej kaloryczne. Wszystko przez to, że zawierają dużo wody i mało skrobi. Dodatkowo nie nadają się do dłuższego przechowywania.

Młode ziemniaki to warzywa, które nie zostały jeszcze w pełni ukształtowane. Mają one jednak pewną przewagę nad tymi wczesnymi. Nie tylko przez kaloryczność, ale także przez walory smakowe i odżywcze.

