Co zrobić aby ziemniaki nie ciemniały po ugotowaniu? Jest na to prosty sposób

Kuchnia

Gotowanie ziemniaków to z pozoru banalna czynność. Wystarczy wrzucić je do garnka, zalać wodą, dodać odrobinę soli i gotować do miękkości. Nie każdy jednak wie co zrobić aby po ugotowaniu ziemniaki zachowały jasny kolor, często zdarza się bowiem, że nabierają nieciekawego ciemnego odcienia, a ja powszechnie wiadomo jemy także oczami. Jak zatem sprawić by ziemniaki nie ciemniały po gotowaniu? Jest na to prosty sposób.

Zdjęcie Odpowiednio przygotowane ziemniaki to skarbnica minerałów i witamin / 123RF/PICSEL