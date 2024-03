W takiej sytuacji niejednokrotnie jedynym wyjściem wydaje się sięgnięcie po chemiczne preparaty. Może i są skuteczne, ale nie pozostają bez negatywnego wpływu na środowisko. Ich częste stosowanie może doprowadzić do uodpornienia się intruzów na ich skład, co z kolei prowadzi do błędnego koła, w którym sukcesywnie zwiększamy ilość i częstotliwość chemicznych środków.