Spis treści: 01 Gdzie posadzić lawendę?

02 Kiedy przycinać lawendę? Oto kluczowe terminy

03 Czym nawozić lawendę?

04 Rozsyp pod lawendą jeden składnik . Ogrodowa piękność rozkwitnie pełnym blaskiem

Namiastka francuskiej Prowansji w ogrodzie lub na balkonie? Lawenda z pewnością wielu z nas przywodzi na myśl właśnie to miejsce. Ogrodowa piękność najpiękniej prezentuje się latem, ale już teraz warto bliżej zapoznać się z wymaganiami co do pielęgnacji. Planujesz stworzyć w ogrodzie własne mini-lawendowe pole? Ten tekst jest dla ciebie.

Zobacz też: Czy sąsiad może posadzić bluszcz przy wspólnym płocie?

Reklama

Gdzie posadzić lawendę?

Lawenda (Lavandule) to tak naprawdę niemal 40 gatunków i odmian. Najpopularniejszy z nich to lawenda wąskolistna określana mianem angielskiej, wonnej czy lekarskiej. Lawenda kwitnie od połowy czerwca do września. Ma fioletowe, różowe lub białe kwiaty, a każda z odmian zachwyca indywidualnym pięknem. Roślina wydziela charakterystyczny, silny aromat, dlatego też najlepiej sadzić ją w miejscach, w których dość często przebywamy. Jest idealną kompanką dla szałwii, tymianku czy rozmarynu, ale też bukszpanu czy róż.

Najlepiej rośnie w miejscach nasłonecznionych, ale osłoniętych od wiatru. Gleba idealna dla lawendy powinna mieć odczyn pH wynoszący 6,5-7,5, ponieważ roślina nie przepada za kwaśnym podłożem. Preferuje lekko wapienne i kamieniste gleby. Ważne, aby sadzić ją w odległościach wynoszących od 30 do 40 cm.

Zobacz też: Nie wylewaj do zlewu, podlej tuje. Drzewa rozkrzewią się i odżyją po zimie

Kiedy przycinać lawendę? Oto kluczowe terminy

A teraz czas na podstawowe zadania w pielęgnacji lawendy. Zacznijmy od podlewania. Wodę należy lać na podłoże i unikać zraszania liści. Warto też pamiętać, że lawenda nie powinna mieć zalanych korzeni. Prowadzi to do jej szybkiego gnicia. Lawenda w skrzyni lub donicy musi być podlewana dość często, ale w niewielkich ilościach. To konieczne zwłaszcza w trakcie upałów.

Jedną z podstaw dbania o lawendę jest również regularne przycinanie. Zabieg pozwala nadać jej równy i kształt i pobudza roślinę do bujnego kwitnienia. To nie jedyne plusy - przycinanie to również poprawa cyrkulacji powietrza i zapobieganie chorobom. Kiedy przycinać lawendę? Najlepiej robić to dwa razy w roku. Kluczowe terminy to wczesna wiosna lub lato/jesień. Lawendę najlepiej przycinać sekatorem.

Zdjęcie Lawenda ma nie tylko piękny wygląd, ale i charakterystyczny zapach / 123RF/PICSEL

Wiosenne cięcie lawendy powinno mieć miejsce na przełomie marca i kwietnia. Najbardziej odpowiedni termin to taki, gdy prognoza pogody nie będzie przewidywać przymrozków. W trakcie cięcia należy usunąć uszkodzone i chore pędy oraz o połowę skrócić odrosty, które nie są zdrewniałe. W trakcie przycinania uważaj, aby nie doprowadzić do uszkodzenia zdrewniałych końcówek i kwiatowych pąków. W przeciwnym razie możesz doprowadzić do osłabienia kwitnienia.

Z kolei tzw. letnie cięcie lawendy powinno nastąpić w okresie lipiec - wrzesień, gdy roślina kwitnie. Należy na bieżąco usuwać przekwitające kwiatostany i bezlistne łodygi. Taki zabieg pobudzi roślinę do kwitnienia i przedłuża ten proces. Z kolei jesienne cięcie warto zaplanować na połowę września, aby nie narazić roślina na występujące już o tej porze roku przymrozki. Należy wyciąć suche i zniszczone odrosty. Jesienne cięcie może być zamiennikiem wiosennego cięcia.

Zobacz też: Roślina rozrasta się na 10 m. Może błyskawicznie zając twój ogród

Czym nawozić lawendę?

Lawendy nie trzeba regularnie nawozić, jednak wiosną warto zastosować nawóz mineralny. Jesienią świetnie sprawdzi się z kolei kompost. W środowisku naturalnym lawenda rośnie na terenach niezbyt bogatych w składniki odżywcze, dlatego nie trzeba jej aż tak często nawozić. Jeśli jednak chcemy pobudzić roślinę do kwitnienia, możemy zastosować naturalny nawóz. Spokojnie, nie musisz poszukiwać wymyślnych produktów. Ten składnik masz w swojej kuchni.

Rozsyp pod lawendą jeden składnik . Ogrodowa piękność rozkwitnie pełnym blaskiem

Mowa o skorupkach jajek, które dostarczą lawendzie substancji pokarmowych i uzupełnią poziom wapnia w podłożu. Dzięki temu roślina zyska lepsze warunki do wzrostu. Jak wykorzystać skorupki jajek? Wystarczy pokruszyć je na małe kawałeczki i rozsypać wokół lawendy w ogrodzie lub wsypać do doniczek, w której znajduje się roślina. Możesz delikatnie zmieszać skorupki z wierzchnią warstwą ziemi. Zabieg możesz powtarzać co miesiąc.

To jeden ze sposobów na wykorzystanie skorupek jajek. Możesz również przygotować specjalną miksturę. Zalej pokruszone skorupki wrzątkiem i odstaw na kilka dni. Po tym czasie nawóz będzie gotowy. Możesz nim podlać zarówno lawendę w ogrodzie, jak i w donicach.

***