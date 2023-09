Spis treści: 01 Po co wyparzamy słoiki?

02 Wyparzanie słoików w zmywarce

03 Piekarnik na pomoc słoikom

Po co wyparzamy słoiki?

Garnki pełne parujących dżemów owocowych, roznoszących apetyczny zapach warzyw i mięs tylko czekają na przełożenie do rzędu słoików. Zanim jednak znajdą się w środku, musimy odpowiednio przygotować szkło.

Przed umieszczeniem przetworów w mniejszych lub większych słoikach należy zastosować zasadę ograniczonego zaufania. Nawet jeśli przechowywaliśmy je w czystym otoczeniu, dla pewności warto ponownie je umyć i wyparzyć. Obie czynności mają na celu pozbycie się bakterii, drobnoustrojów oraz zarodników pleśni. Jeśli pominiemy ten krok, narazimy się nie tylko na stratę czasu, ale także szybkie zepsucie przetworów, a temu właśnie chcemy zapobiec.

Wyparzanie słoików w zmywarce

Zmywarka zabije wszystkie bakterie panoszące się w słoikach

Posiadacze zmywarek chętnie wykorzystują je w codziennym funkcjonowaniu. Co ciekawe, wcale nie służą im jedynie do mycia brudnych naczyń. Po ustawieniu najwyższej temperatury, oscylującej w okolicach 70-75 st. C, lub wybraniu programu do usuwania zaschniętych i tłustych plam, z powodzeniem wyparzymy w niej słoiki do przetworów. Pamiętajmy, by do zmywarki wkładać jedynie umyte wcześniej słoiki, a do środka nie dodawać żadnych detergentów - środków myjących i nabłyszczaczy.

W jednym cyklu bez problemu wyparzymy także odpowiednio ułożone w koszykach zakrętki oraz wieczka do weków, ale jedynie te bez uszczelek i sprężynek. Metoda jest wyjątkowo prosta i nie wymaga od nas zbyt wielkiego wysiłku. Zwyczajnie wkładamy do zmywarki całe przygotowane szkło, włączamy odpowiedni program, pomijamy środki chemiczne i cierpliwie czekamy, aż zmywarka odpowiednio zajmie się słoikami. Po skończonym cyklu wyjmujemy ze środka słoiki gotowe do wypełniania apetycznymi przetworami. Warto pamiętać, że pod koniec każdego programu następuje suszenie naczyń, a co za tym idzie - słoiki zostaną wysterylizowane nie tylko na mokro, ale również na sucho.

Piekarnik na pomoc słoikom

Komponujący się w wystrój kuchni, posiadający wiele programów, ale zarazem intuicyjny w obsłudze piekarnik to kolejny kuchenny niezbędnik. Bez niego nie powstałyby nie tylko apetyczne ciasta, pełne kremu lub sezonowych owoców, ale także liczne dania mięsne i warzywne. Co ważne, urządzenie wykorzystamy także do wyparzania oraz pasteryzowania słoików do przetworów.

W pierwszym kroku zaczynamy od dokładnego umycia szkła za pomocą detergentów, a następnie osuszamy je z wody. Tak przygotowane słoiki kładziemy na blaszce i wstawiamy do zimnego piekarnika. Dopiero wtedy nastawiamy temperaturę na ok. 100 st. C, a po nagrzaniu pozostawiamy je w środku przez ok. 25 minut. Zdezynfekowane słoiki ostrożnie wyciągamy na zewnątrz za pomocą rękawicy lub silikonowej łapki kuchennej.

