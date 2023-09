Przypalony garnek? Czas działa na twoją korzyść

Niewiele potrzeba, aby zawartość garnka przypaliła się w okamgnieniu. Wtedy też trzeba działać szybko: zawartość szybko przelać do innego naczynia, a spaleniznę szybko zalać ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Zazwyczaj w takim wypadku, nasze naczynie po zwykłym umyciu wyjdzie bez większego uszczerbku. Co zrobić, kiedy jednak byliśmy opieszali albo zabrudzenie nie chce zejść? Przede wszystkim nie wolno spisywać garnka na straty, ponieważ istnieją metody, które pomogą skutecznie go doczyścić.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Garnuszek górnika Polsat

Soda oczyszczona: Niezastąpiona w kuchni

Garnek pokryty jest spalenizną? Można wypróbować patent z sodą oczyszczoną, która na pewno znajduje się w każdym domu. Solidną porcję białego proszku trzeba wsypać do garnka, a następnie dodać trochę wody i zamieszać zawartość w taki sposób, aby powstała gęsta papka. Wystarczy teraz ją dokładnie rozprowadzić po spalonych resztkach jedzenia i poczekać kilka godzin. Na koniec nie pozostaje nic innego, jak tylko porządne wyszorowanie garnka, a później cieszyć się blaskiem naczynia.

Reklama

Sól: Przypalenie odejdzie jak z płatka

Jeśli akurat sody oczyszczonej w domu zabrakło, nie trzeba załamywać rąk. Przypalony garnek może odzyskać blask z pomocą soli kuchennej. Garść przyprawy albo dwie wsypujemy do garnka i zalewamy wodą: do poziomu zabrudzeń. Całość zostawiamy na całą noc, a rano zawartość naczynia trzeba zagotować. Po ostudzeniu przypalenia powinny łatwo zejść z przypalonego garnka. Prawda, że proste?

Tabletka do zmywarki do zadań specjalnych

Resztki jedzenia mimo najszczerszych starań nie chcą zejść? Nie wolno się poddawać: pomocna będzie tabletka do zmywarki. W tym przypadku postępujemy tak samo, jak z solą. Garnek wypełniamy ciepłą wodą i dodajemy do przypalonego garnka, zostawiamy całość na całą noc, a rano wszystko gotujemy. Po ostudzeniu garnek powinien błyszczeć. Co zrobić, jeśli nie mamy zmywarki, a także tabletek? Na przypalony garnek działa także proszek do prania: to godny zastępca.

Polecamy:

Zalej gorącą wodą i zostaw w słoiku na dobę. Brzydki zapach zniknie jak ręką odjął

Ścierka z mikrofibry. Są miejsca, których nie należy nią czyścić