Dlaczego zamiokulkas nie wypuszcza liści?

Zamiokulkas to roślina, która już w sklepach ogrodniczych przyciąga wzrok swoim niezwykłym wyglądem. Po chwili zastanowienia decydujesz się na zakup, nie mogąc się doczekać chwili, kiedy dumnie stanie w sypialni lub salonie. Masz nadzieję, że stanie się prawdziwą ozdobą wybranego pomieszczenia. Po pewnym czasie dostrzegasz, że roślina bardzo długo nie wypuściła nowych liści.

Zamiokulkas to roślina wolnorosnąca. Potrzebuje odpowiednich warunków, by móc zdrowo się rozwijać. Do życia potrzebuje: prawidłowego oświetlenia oraz regularnego nawożenia. Najczęstszymi powodami, które powodują zatrzymanie wypuszczania nowych liści, są zazwyczaj:

pora roku

niewłaściwe podłoże

nieodpowiednie podlewanie

zbyt mała ilość naturalnego światła

nieodpowiedni rozmiar doniczki

Skuteczny zasilacz do zamiokulkasa

Azot to składnik, bez którego żadna roślina nie jest w stanie prawidłowo się rozwijać. W prawie każdym domu znajduje się produkt, który z powodzeniem może im go dostarczyć. Okazuje się, że tajemniczym składnikiem jest żelatyna. Kupimy ją w każdym sklepie spożywczym za mniej niż kilka złotych. Za jej pomocą przygotujemy odżywczy nawóz, który przyspieszy porost liści zamiokulkasa.

Do wykonania nawozu z żelatyny potrzebujemy:

200 ml ciepłej wody

jednej łyżeczki żelatyny

Całość dokładnie mieszamy i pozostawiamy do przestygnięcia. Następnie rozcieńczamy go trzema szklankami ostudzonej wody i podlewamy zamiokulkasa przynajmniej raz w miesiącu.

Tak przygotowana mieszanka wzmocni korzenie rośliny oraz przyspieszy jej rozwój. Jej regularne stosowanie przełoży się na uzyskanie intensywnie zielonej barwy liści zamiokulkasa. Z nawozami azotowymi należy jednak uważać jesienią i zimą. W chłodniejszych porach roku lepiej sięgnąć po nawozy przygotowywane na bazie potasu. Świetnie sprawdzi się domowy środek przygotowany na bazie skórek od banana.

Nawóz, który zadba o zamiokulkasa jesienią

Jesień to okres, w którym rośliny wyjątkowo potrzebują składników odżywczych, które pomogą im przetrwać nadchodzącą zimę. Szczególnie istotny jest potas, którego z łatwością dostarczymy im za pomocą domowego nawozu ze skórek po bananach.

Samo przygotowanie jest wyjątkowo proste i nie zabiera zbyt dużo czasu. Obierki zalewamy wodą i namaczamy je przez ok. 24 godziny. Po tym czasie przelewamy powstały płyn do butelki z atomizerem i spryskujemy nią liście. Dobrze jest wlać odrobinę roztworu także bezpośrednio do podłoża.

