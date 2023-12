Spis treści: 01 Uprawa zamiokulkasa w domu to duża satysfakcja

Uprawa zamiokulkasa w domu to duża satysfakcja

Pojawia się na szczytach list roślin prostych w uprawie, niewymagających i tolerancyjnych na niesprzyjające warunki oraz drobne zaniedbania. Zamiokulkas cieszy się reputacją żelaznej rośliny, która nie potrzebuje wiele do bujnego wzrostu.

Choć w warunkach domowych raczej nie zakwita, nadal jest efektowną ozdobą wnętrza. Grube liście w kolorze głębokiej zieleni prezentują się bardzo elegancko. Obecność roślin w domach nie tylko nadaje wnętrzom świeżości. Według zasad Feng Shui wpływają one pozytywnie również na przepływ energii i zachowanie równowagi. Co więcej, zamiokulkas zamiolistny symbolizuje długowieczność i stateczność.

Zdjęcie Zieleń zapewnia przyjemniejszą atmosferę w mieszkaniu

Nadmiar wody mu szkodzi, ale jedną odżywkę wprost uwielbia

Zamiokulkas to znakomity wybór dla osób, którym zdarza się zapominać o podlewaniu roślin doniczkowych. Jego małe zapotrzebowanie na wodę sprawia, że nie zaszkodzą mu również twoje częste wyjazdy. Jako sukulent w ekstremalnych warunkach jest w stanie przetrwać bez podlewania nawet cztery miesiące.

Przerwy w dostarczaniu wody to dla niego dużo korzystniejsza sytuacja niż przelewanie. Nadmiar wody jest powodem, przez który liście zamiokulkasa żółkną, a kłącze zaczyna gnić. Jak często podlewać zamiokulasa w uprawie domowej? Szacuje się, że wymaga tego raz na dwa-trzy tygodnie, gdy wierzchnia warstwa ziemi w doniczce porządnie przeschnie. W swoich działaniach raz na czas wprowadź prostą odżywkę na bazie popularnego w naszym kraju warzywa.

Czym podlewać zamiokulkasa? Prosty nawóz z buraka powoduje eksplozję liści

O potencjale buraków powinni pamiętać nie tylko szefowie kuchni. Osoby poszukujące domowych sposobów nawożenia roślin też powinny czerpać z nich pełnymi garściami. Zamiokulkas nakarmiony warzywną odżywką odwdzięczy się obfitym rozrostem nowych liści. Jak ją przygotować?

Średniej wielkości buraka pokrój na mniejsze kawałki. Wcześniej załóż rękawiczki ochronne, by warzywny sok nie poplamił skóry.

Wrzuć do blendera i zalej jednym litrem wody.

Miksuj przez około dwie minuty.

Chwyć za sitko, by przecedzić wywar. Do podlewania zamiokulkasa nie są potrzebne roślinne resztki.

Jak często stosować nawóz z buraka? Wystarczy włączyć go do rutyny podlewania raz w miesiącu. To sposób na dostarczenie roślinie cennych substancji, w tym witamin A, E, K oraz witamin z grupy B. Skład uzupełniają azot, potas, fosfor, magnez oraz bor.

Zdjęcie Nie przesadzaj z podlewaniem i znajdź dla niego dobre miejsce. Oto przepis na sukces w uprawie zamiokulkasa zamiolistnego

Gdzie postawić doniczkę z zamiokulkasem?

Domową uprawę zamiokulkasa można podsumować hasłem "mniej znaczy więcej". Służy mu umiarkowane, wręcz skromne podlewanie, nie potrzebuje też dużej ilości słońca. Wybierając stanowisko dla zamiokulkasa, możesz wybrać nawet ciemniejszy kąt pokoju. Najbardziej służy mu jednak rozproszone światło. Lubi ciepło, najlepiej czuje się w 20-25°C. Zimą może być nieco chłodniej, lecz nie należy trzymać go w pomieszczeniu, w którym temperatura spada poniżej 16°C.

