Spis treści: 01 Kiedy kleszcz jest niebezpieczny?

02 Jak zrobić naturalny spray na kleszcze?

03 Co zrobić, aby uniknąć kontaktu z kleszczem?

Kiedy kleszcz jest niebezpieczny?

Wraz z nadejściem cieplejszych dni zdecydowanie chętniej wychodzimy z domów, a w poszukiwaniu chwili relaksu i oczyszczenia myśli często decydujemy się na spacery po lasach lub parkach. Tam jednak możemy paść ofiarą kleszczy, których aktywność wzrasta w okresie wiosennym.

Ukąszenie pajęczaka może być dla nas niezwykle niebezpieczne. Kleszcze mogą bowiem przenosić wiele chorób, w tym przede wszystkim boreliozę lub kleszczowe zapalenie mózgu. Każdorazowo podczas spacerów oraz wszelkich aktywności na świeżym powietrzu warto więc zadbać o odpowiednią ochronę. W tym przypadku świetnie sprawdzą się domowe metody.

Jak zrobić naturalny spray na kleszcze?

Kleszcze wręcz nie znoszą niektórych zapachów. Kiedy poczują woń, która nie przypadnie im do gustu, będą zupełnie niezainteresowane. Dlatego też, wybierając się na wędrówkę do lasu lub zwykły spacer z psem, warto uprzednio spryskać ciało domowym środkiem na kleszcze. Jak go przygotować?

Pajęczaki będą uciekać w popłochu, kiedy poczują zapach jednego z olejków: goździkowego, szałwiowego, z trawy cytrynowej, mięty pieprzowej, drzewa herbacianego czy słodkich migdałów. W ten musielibyśmy jednak zaopatrzyć się w drogerii lub specjalistycznym sklepie. Tymczasem istnieje jeszcze prostszy sposób.

Wystarczy odnaleźć w kuchni paczkę suszonego tymianku lub rozmarynu i zalać ją wrzątkiem. Kolejno przelać napar do butelki z rozpylaczem i spryskać ciało. W ten sposób staniemy się dla kleszczy niemal niewidoczni.

Co zrobić, aby uniknąć kontaktu z kleszczem?

Chcąc uniknąć kontaktu z kleszczem każdorazowo podczas spaceru do lasu lub parku należy zadbać o odpowiednie ubranie. Warto wyciągnąć z szafy czapkę, długie spodnie, bluzkę z długim rękawem oraz buty, które zakryją całą stopę. Najlepiej, aby ubranie było jasne. Wtedy łatwiej będzie zauważyć na nim nieproszonego gościa i pozbyć się go, zanim nas ugryzie.

Po powrocie ze spaceru dokładnie obejrzyjmy swoje ciało. Pamiętajmy przy tym, że niebezpieczne pajęczaki wyczuwają najlepiej ukrwione miejsca w naszym ciele, dlatego też przyjrzyjmy się wszelkim jego zakamarkom: pachom, pachwinom, okolicom intymnym oraz miejscom za uszami.

