Podagrycznik to chwast nazywany potocznie kozią stópką oraz śnitką. Roślina występuje najczęściej w lasach, parkach oraz ogrodach, a okres jej kwitnienia przypada od kwietnia i trwa do jesieni. Podagrycznik charakteryzuje się długimi, rozgałęzionymi kłączami, przez co uznawany jest za trudny do usunięcia chwast.

Podagrycznik jest bogatym źródłem cennych substancji odżywczych.



W podagryczniku znajdują się m.in.:

Reklama

olejki eteryczne,

witamina C w dużych ilościach,

karoten,

flawonoidy i inne przeciwutleniacze,

cholina,

glikozydy flawonoidowe,

cholina,

miedź, żelazo, cynk, potas, magnez, wapń, mangan oraz bor.

Trik na podlewanie podczas upałów i urlopów. Oszczędzisz pieniądze, pozbędziesz się ślimaków i chwastów

Podagrycznik - zastosowanie

W medycynie naturalnej chwast wykorzystywany jest do leczenia m.in. dny moczanowej, ale znajduje również zastosowanie przy gojeniu ran, łagodzeniu bólu, a także przy leczeniu nerek i pęcherza. Roślina działa również prozdrowotnie na stawy, układ trawienia i wątrobę.

Zdjęcie Dna moczanowa jest bardzo bolesną chorobą / 123RF/PICSEL

Jak i kiedy zbierać podagrycznik?

Najlepszą porą na zbieranie rośliny jest wiosna i lato, ponieważ w tym okresie będzie ona najlepiej rozwinięta. Jeśli decydujemy się na zebranie chwastu, to warto poszukać miejsca z dala od drogi trasy spacerowej, gdzie wyprowadzane są psy. Idealnym rozwiązaniem będzie zebranie podagrycznika z miejsc ocienionych i wilgotnych.

Podagrycznik - jak go stosować?

Podagrycznik jest rośliną jadalną, w związku z tym możemy go wykorzystać na kilka sposobów. Można go spożywać na surowo jako dodatek do sałatek, ale należy pamiętać, że roślina jest w smaku gorzka.

Zdjęcie Podagrycznik idealnie nadaje się do zaparzenia / 123RF/PICSEL

Dobrym pomysłem jest również dodanie rośliny do zupy lub duszenie jej z innymi składnikami spożywczymi. Jest również rozwiązanie dla miłośników kiszonek. Otóż podagrycznik nadaje się do ukiszenia w słoiku. W tym celu należy zebrać świeże liście rośliny, zalać je gorącą wodą, posolić, a następnie zakręcić słoik i odstawić go na jakiś czas w ciepłe miejsce.

Popularne są również wywary i herbaty z suszonego podagrycznika. Ususzoną roślinę bez problemy dostaniemy w aptece lub sklepie zielarskim.