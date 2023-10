Jakie rośliny nie powinny obok siebie rosnąć? Które z nich przyciągną szkodniki? Poznaj kwiaty i krzewy, przez które twój ogród może cierpieć.

Czego nie sadzić przy oczku wodnym?

Przy oczku wodnym powinny znaleźć się rośliny, które nie tylko poradzą sobie w wilgotnych warunkach, ale także nie wpłyną źle na kondycję stawu. Rośliny te nie mogą stanowić zagrożenia dla ekosystemu zbiornika wodnego. Oznacza to, że nie sprawdzą się wszelkiego rodzaju drzewa liściaste, których liście mogłyby wpadać do wody. Złym wyborem są również drzewka owocowe, których wpadające do wody owoce mogłyby zaburzyć gospodarkę oczka wodnego, a także zwabić szkodniki.

Reklama

Zdjęcie Jakie rośliny nie powinny znaleźć się w pobliżu oczka wodnego? / 123RF/PICSEL

Przy oczku wodnym nie sprawdzą się rośliny, które nie lubią wilgoci. Zrezygnuj z sadzenia w pobliżu wody azalii, rododendronów oraz magnolii.

Które rośliny mogą nas uczulać?

Wiele z nas nie jest nawet świadomych, że mnóstwo kwiatów i krzewów ozdobnych, które sadzimy w naszym ogrodzie, jest trujących. Hiacynty, tulipany, narcyzy, piwonie, a nawet konwalie majowe to rośliny, których zjedzenie może poważnie zaszkodzić. Nie powinno to nas jednak powstrzymać przed ich sadzeniem. Rośliny, na które szczególnie warto zwrócić uwagę to te, które mogą mieć właściwości drażniące, szczególnie dla alergików.

Zdjęcie Z jakich roślin powinni zrezygnować w swoim ogrodzie alergicy? / 123RF/PICSEL

Z ogrodu, który ma być przyjazny dla alergików, powinniśmy wyeliminować rośliny wiatropylne, takie jak leszczyna, olcha, buk, brzoza czy trawy ozdobne. Drażniące mogą być również takie kwiaty ozdobne, jak nagietki, stokrotki, cynie, aksamitki, słoneczniki, chryzantemy i astry.

Natomiast trujące substancje, które mogą przyczyniać się zaostrzenia objawów alergii, wytwarzają w dużych ilościach oleander, zimowit, glicynia, konwalia, wilczomlecz, naparstnica.

Jakich roślin lepiej nie sadzić w małym ogródku?

Mała powierzchnia działki nie powinna być przeszkodą w stworzeniu pięknego ogrodu. Jeśli zwrócimy uwagę na jej dokładne i przemyślane zagospodarowanie, nie powinniśmy cierpieć z powodu ograniczeń związanych z wyborem roślin.

Małego ogrodu nie warto obsadzać roślinnością ekspansywną, taką jak sumak octowiec, nawłoć czy kolczurka klapowana. Mogą one wyglądać pięknie, jednak ich szybki wzrost oraz zajęcie dużej powierzchni może przysporzyć nam pracy i wysiłku. Usunięcie roślin z ogródka może być ciężkie, a często nieskuteczne, ponieważ rośliny te rozmnażają się za pomocą nasion.

Jakich warzyw nie sadzić obok siebie?

Jeśli zależy nam na obfitych plonach, powinniśmy pamiętać, że sąsiedztwo roślin w ogródku warzywnym jest bardzo ważne. Podczas wybierania miejsc dla poszczególnych warzyw i owoców zwróćmy uwagę na szybkość ich wzrostu, rodzaj systemu korzeniowego oraz okresu dojrzewania.

Zdjęcie Jakie warzywa można sadzić obok siebie? / 123RF/PICSEL

Przy sadzeniu roślin warto kierować się kilkoma ogólnymi zasadami:

przy ziemniakach nie sadź dyni, kabaczków, pomidorów i ogródków,

przy roślinach kapustnych nie sadź truskawek, fasoli i pomidorów,

przy marchwi nie sadź kopru,

przy burakach nie sadź fasoli i gorczycy.

Jakie rośliny przyciągają szkodniki?

W ogrodzie nie warto sadzić roślin, które mogą sprowadzić szkodniki. Nasturcje, astry oraz lilie to kwiaty, które wyjątkowo lubią ślimaki. Mogą przyciągać je do ogrodu, a tym samym zagrażać innym roślinom.

Zdjęcie Szkodliwe larwy ćmy bukszpanowej wygryzają dziury w liściach bukszpanu / 123RF/PICSEL

Natomiast popularny bukszpan przyciąga niebezpieczną ćmę bukszpanową. Jeśli nie chcemy ryzykować obecnością larw w naszym ogrodzie, powinniśmy zrezygnować z krzewu.

Zobacz także:

Zimowanie pelargonii i begonii. Jak najlepiej to zrobić, by przetrwały do wiosny? Jak kupić zdrową hortensję - tych pułapek się wystrzegaj. Poradnik jesiennego sadzenia hortensji

Takiego żywopłoty jeszcze nie widzieliście. Gęsty, wysoki i... jadalny