Kwiaty są, owoców brak. O co chodzi z tymi pomidorami?

Twoje pomidory wyglądają jak z katalogu - wysokie, zielone, pełne kwiatów - ale na krzakach nie pojawia się ani jeden owoc? Wielu ogrodników co roku staje przed tym samym rozczarowaniem.

I nie, to nie zawsze twoja wina. Czasem to pogoda, czasem chemia, czasem po prostu natura. Ale spokojnie, zanim wydasz wyrok na swoje pomidory, warto przyjrzeć się przyczynom i sprawdzić, czy da się je jeszcze przekonać do współpracy.