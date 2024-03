Długo kwitną i nie są zbyt skomplikowane w pielęgnacji. Mowa o nagietkach, które stanowią wdzięczną ozdobę ogrodu czy balkonu. Ich kolory świetnie ożywiają przestrzeń, w jakiej się znajdują. Aby cieszyły oczy pięknym wyglądem dość długo, warto posiać je w konkretnym terminie i warunkach.

Nagietek to nie tylko ozdoba ogrodu. Już od dawna uchodził za roślinę, której przypisywano magiczne właściwości. Wysuszone płatki rozsypywano pod łóżkiem lub wkładano pod poduszkę, by przynosiły spokojny sen.

Nagietki: uprawa

Nagietki nie należą do zbyt skomplikowanych w uprawie. Trzeba im zapewnić przede wszystkim słoneczne stanowisko - sprawdzi się o wiele lepiej niż miejsce półcieniste. Nagietek co prawda nie jest zbyt kapryśny, jeśli chodzi o miejsce, w którym rośnie, ale najlepiej zapewnić mu próchniczne podłoże. Roślina preferuje też wilgotną glebę, bez zbytniego nadmiaru składników odżywczych.

Nasiona nagietka występują w rozmaitych kolorach, takich jak żółty, brązowy czy szary. Możemy zdecydować się na jednolite "morze kwiatów" lub postawić na barwny mix kwiatów w różnych barwach. Nasiona nagietka nie należą do zbyt drogich - najtańsze kupimy już za niecałe 3 zł.

Kiedy siać nagietki? Lepiej nie przegap tego terminu

Nagietki można siać do gruntu lub donicy. Kiedy najlepiej je siać? Termin siewu nagietków jest dość długi - możemy to robić od marca czy kwietnia do czerwca. Warto mieć na uwadze, że im wcześniej je posiejemy, to tym wcześniej zaczną kwitnąć.

Ze względu na to, że roślina ma dość duże nasiona, w trakcie siewu dobrze jest zachować odpowiednie odległości. Rzędy powinny być oddalone od siebie o 20-30 centymetrów, a nasiona zasypane warstwą ziemi o grubości od 1 do 1,5 cm. Jeżeli zależy nam na tym, aby wdzięczne kwiaty o intensywnej barwie non stop cieszyły nasze oczy, możemy je wysiewać co dwa tygodnie.

Nagietki możemy też siać od końca sierpnia do października - wtedy możemy liczyć na to, że pojawią się wiosną.

Nagietki rozsiewają się same, dzięki czemu mogą zająć sporą cześć przestrzeni w ogrodzie. Wystarczy jedynie dbać o to, by regularnie usuwać chwasty i podlewać, jeśli susza daje się we znaki. Kwiaty te są również podatne na mszyce czy szkodniki takie jak mączniak.

Nagietek to piękna ozdoba ogrodu 123RF/PICSEL

Nagietek: właściwości lecznicze

Nagietek to nie tylko roślina ozdobna, ale również mająca cenne lecznicze właściwości. Składniki zawarte w kwiatach nagietka mają działanie rozkurczowe i przeciwzapalne. Z drugiej strony pobudzają wydzielanie żółci i są antyoksydantami. Olejki eteryczne nagietka mają z kolei inną cenną właściwość - działają bakteriobójczo i grzybobójczo. Nagietek może być też stosowany przy trudno gojących się ranach czy odmrożeniach.

Z nagietka można również przygotować napar, który przyniesie ukojenie przy nieżycie jelit, żołądka czy skurczach. Specjalna mikstura łagodzi też stany zapalne dróg żółciowych i pomaga, gdy niedomaga wątroba.

Nagietek jest również składnikiem kosmetyków. Występuje w kremach, maseczkach, olejkach czy tonikach. Oprócz tego możemy go zobaczyć na liście składników past i szamponów.

