Fusy z herbaty to ekologiczny i ekonomiczny sposób na poprawę kondycji i wzrostu roślin. Mogą być używane jako naturalny nawóz poprawiający strukturę i skład gleby, a także jako skuteczny oprysk na szkodniki . Wiele okazów, zwłaszcza tych preferujących kwaśne podłoże, skorzysta z tego naturalnego wsparcia. Do roślin lubiących nawóz z herbaty zaliczają się między innymi:

Regularne stosowanie poprawia witalność roślin, ale też odporność na choroby, zwłaszcza grzybowe. Wszystko to przekłada się na atrakcyjniejszy wygląd — ładnie wybarwione liście oraz dorodne kwiaty . Kolejnym atutem jest fakt, że nawóz przygotujesz właściwie za darmo, ponieważ powstanie z resztek po zaparzeniu napoju, które zwykle i tak lądują w koszu.

Pielęgnacja skrzydłokwiatu nie musi być skomplikowana. To jeden z gatunków, który świetnie reaguje na nawożenie fusami z herbaty

Herbata to bogactwo substancji odżywczych, w tym aminokwasów, garbników i flawonoidów. Obecne są zarówno w naparach, jak i w fusach — nie warto więc rezygnować z nich dobrodziejstwa. Jaka herbata najlepiej nadaje się do zrobienia domowego nawozu?

Najprostszą metodą na wykorzystanie fusów z herbaty jest wymieszanie ich z wierzchnią warstwą ziemi w doniczce albo ogrodzie. Odżywcze składniki będą stopniowo uwalniać się do podłoża, zasilając spragnione składników pokarmowych rośliny.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by pójść inną drogą. Zbierz fusy i umieść je w litrowym słoiku. Zalej je letnią wodą, naczynie zamknij i odstaw na noc. Rano przecedź przez sitko . Otrzymaną miksturę wykorzystaj do podlewania roślin.

Okazuje się, że właściwości herbaty działają odstraszająco na mszyce . Podejrzewamy, że każdy ogrodnik co najmniej raz spotkał się z problemem żarłocznych szkodników, które są w stanie ekspresowo zrujnować rośliny. Gdy zauważysz intruzów na swoich okazach, działaj sprytnie — nie jesteś skazany na syntetyczne preparaty.

Zbierz pół szklanki fusów (w tym przypadku najlepiej sprawdzi się czarna herbata) i zalej je 100 ml wrzątku. Odstaw na godzinę, przecedź i ostudzony płyn wlej do butelki z atomizerem. Co dwa dni wykonaj oprysk na mszyce, kierując go na zaatakowane rośliny. Nieproszeni goście zrezygnują z żerowania na twoim terenie.