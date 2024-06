Zaczynamy od zgromadzenia 3-4 kromek czerstwego pieczywa, które następnie kroimy na mniejsze kawałki. W kolejnym kroku umieszczamy je w wyparzonym, czystym i osuszonym słoju, dolewamy 300 ml przefiltrowanej wody i dorzucamy jedną łyżkę białego cukru. Całość dokładnie mieszamy i odstawiamy na bok na ok. 3-4 godziny. Po tym czasie nawóz przecedzamy do czystego naczynia, rozcieńczamy porcją 700 ml wody i dodajemy trzy łyżki mleka. Tak przygotowaną odżywkę stosujemy raz na dwa tygodnie. Najlepiej wlewać ją bezpośrednio pod rośliny, jednak możemy także użyć butelki z atomizerem i obficie spryskać liście.

Zaczynamy od pokruszenia lub pokrojenia chleba na mniejsze kawałki, a następnie umieszczamy go w wiadrze. Całość zalewamy 10 litrami wody. Ważne, by płyn dokładnie pokrył całe pieczywo.

Warzywa wyrastające w żyznej i obfitującej w potrzebne składniki glebie nie potrzebują zbyt częstego nawożenia. Jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, zastosujmy preparat na bazie chleba trzy razy w sezonie. Pierwsze dokarmianie ma miejsce podczas wzrostu siewek ogórków w inspektach. Na tym etapie mikstura z pieczywa skutecznie je wzmocni i doda energii do dalszego rozwoju. W połowie maja, kiedy temperatury za oknem zdażą się unormować, a ryzyko przymrozków spadnie niemal do zera, możemy przejść do sadzenia ogórków do gruntu. Drugie podlewawanie nawozem z chleba odbywa się na siedem dni po umieszczeniu ich w podłożu, a trzecie dopiero w momencie pojawienia się pąków.

W przypadku pomidorów warto zakończyć dokarmianie rośliny chlebem w momencie dojrzewania pierwszych owoców. Pola ogórkowe możemy nawozić także wtedy, gby pierwsze okazy zaczną pojawiać się na działce. Dzięki takiemu zachowaniu znacząco wydłużymy okres owocowania, a ogólne zbiory będą bardziej obfite. Doświadczeni ogrodnicy doradzają, by stosować się do zasady, która mówi o używaniu ok. 500 ml nawozu na jedną sadzonkę. Inaczej postępujemy w przypadku pojawienia się kwiatów. Wtedy wystarczy ograniczyć ilość do jednej szklanki, czyli ok. 250 ml na roślinę.