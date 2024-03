Pestki słonecznika to popularny dodatek do chlebów, bułek i słodkich wypieków, który spożywamy też jako zdrową przekąskę, dodajemy do sałatek, jogurtu czy owsianki. Pestki są nie tylko smaczne, ale również bardzo zdrowe - zawierają mnóstwo cennych składników odżywczych, wspierających właściwe funkcjonowanie organizmu. Jak wpływają na nasze zdrowie?

Pestki słonecznika i ich zbawienny wpływ na organizm

Nie są mięsem, a mnóstwo w nich żelaza. Jedz, bo mają też inne zalety Badania wykazały, że regularne spożywanie pestek słonecznika znacznie zmniejsza ryzyko rozwoju chorób serca oraz cukrzycy typu 2. Naukowcy przekonują, że już trzy łyżki stołowe pestek wystarczą, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie na witaminę E u osoby dorosłej - 100 g łuskanych nasion słonecznika zawiera 35 mg tej witaminy.

Pestki słonecznika to również bogate źródło witamin z grupy B, w tym kwasu foliowego oraz składników mineralnych takich jak:

wapń,

potas,

fosfor,

magnez,

żelazo.

Pestki słonecznika zawierają też fitosterole, czyli substancje roślinne o budowie zbliżonej do cholesterolu, będące cennym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6. Obniżają one stężenie "złego" cholesterolu we krwi, zapobiegając przy tym rozwojowi zmian miażdżycowych.

To także cenne źródło magnezu i potasu, które wpływają na obniżenie ciśnienia krwi, zmniejszając ryzyko zawału serca i innych chorób układu sercowo-naczyniowego. To jednak nie wszystko! Według naukowców codzienne spożycie 30 g nasion słonecznika obniża stężenie glukozy we krwi o ok. 10 proc., a błonnik pokarmowy usprawnia pracę jelit i ułatwia wypróżnianie.

Działają przeciwzapalnie, zapobiegają nowotworom. Pestki słonecznika to kopalnia witamin

W pestkach słonecznika znajdziemy też dużo składników odżywczych i związków mających silnie przeciwzapalny wpływ na organizm. W grupie tej znajdują się choćby flawonoidy, czyli silne przeciwutleniacze oraz cynk i selen, usprawniające pracę układu odpornościowego.

Badania wykazały, że pestki słonecznika mogą też zapobiegać rozwojowi nowotworów. Fitosterole oraz kwas linolowy hamują tworzenie guzów i wykazują sporą skuteczność w prewencji raka prostaty, piersi, płuc oraz nowotworu jelita grubego.

WAŻNE: Pestki słonecznika to bardzo zdrowy, ale też wysokokaloryczny produkt, dlatego należy spożywać je z umiarem i uważać na wielkość porcji.

