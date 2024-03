Jajka to przysmak, który często gości na naszym stole. Z czym je podawać, aby móc wykorzystać ich zdrowotny potencjał?

Jajka to jedno z najbardziej wartościowych źródeł protein. Musimy jednak pamiętać, że w sytuacji, kiedy jemy posiłek składający się z dużej ilości białka, obciąża on nasz układ pokarmowy, może powodować niestrawność oraz spowolnić nasz metabolizm. Z tego powodu łączenie jajek z dużą ilością sera, mięsa czy wędlin może odbić się negatywnie na naszym zdrowiu. Lepiej nie wprowadzać do naszego jadłospisu zbyt wielu potraw, które składają się głównie z białka i tłuszczów.