"Przyznaję, że od wczesnej młodości mam zamiłowanie do takich zestawień: goła noga i ciężki but, kiedyś to były Martensy, potem oficerki, a teraz takie motorowe wynalazłam" - twierdzi aktorka, prezentując światu stylizację, w której główną rolę grają motocyklowe botki do kolan. Czas przyjrzeć się im nieco dokładniej.