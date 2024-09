Dane raportu obejmują okres od 1 czerwca do 30 września 2024 roku na podstawie rezerwacji złożonych do 21 sierpnia 2024. Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystycznej wyjaśnia, że jest to zbyt wczesny moment, by podsumować cały okres letni, jednak już jest zauważalny wzrost rezerwacji na poziomie 20-25%. Wpłynęły na to dobre warunki makroekonomiczne, spadek inflacji, czy też wzrost przeciętnego wynagrodzenia.