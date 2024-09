Na szczycie listy uplasował się leżący pośród ośnieżonych alpejskich szczytów... Salzburg. Z urokliwymi świątecznymi jarmarkami i starówką, która urzeka wielu niezależnie od pory roku, trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce na celebrowanie zimy. Najwyraźniej w tym sezonie Salzburg będzie przeżywał oblężenie, na co wskazuje ponad 130-proc. wzrost zainteresowania.

Salzburg to urokliwe miasto w Austrii, znane nie tylko z bogatej historii i kultury, ale również ze swoich zimowych atrakcji. Nic więc dziwnego, że właśnie tam, gdy śnieg tylko opuszy pierwsze dachy domów i szczyty gór, turyści pragną odwiedzić to miejsce.

Salzburg to idealna baza wypadowa do pobliskich ośrodków narciarskich, takich jak Obertauern czy Flachau. Miłośnicy sportów zimowych mogą cieszyć się jazdą na nartach, snowboardzie, a także wędrówkami na rakietach śnieżnych. Ale miasto to przyciąga nie tylko fanów sportów zimowych i aktywnego wypoczynku. Barokowa architektura Starego Miasta (Altstadt) została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1997 roku.