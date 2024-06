Przewietrzenie sypialni przed snem, otwierając okna i drzwi, aby stworzyć przeciąg, może dostarczyć nam więcej tlenu i nieco chłodniejszego powietrza. Można również użyć wentylatora do cyrkulacji powietrza. W ciągu dnia warto zasłonić okna, aby zminimalizować nagrzewanie się pomieszczenia. Użyj zasłon zaciemniających lub rolet termicznych.

Jeżeli mamy taką możliwość, możemy zrezygnować spania w łóżku i na czas upałów, zdjąć materac na podłogę. Ciepłe powietrze unosi się do góry, więc rozważ spanie na materacu na podłodze, gdzie jest chłodniej.

Jak schłodzić ciało przed snem? To metody, które stosują Japończycy i Arabowie

Ludzie mieszkający na codzień w ciepłym klimacie stosują także rozmaite sztuczki, by schłodzić szybko i efektownie, ale wciąż bezpiecznie swoje ciało. Arabowie, Hindusi i często też Japończycy stosują triki, które pomagają im zasnąć w gorące wieczory.

Oczywiste jest wzięcie przed snem chłodniejszego prysznica, ale co po nim? Warto rozważyć położenie zwilżonej i schłodzonej (ale nie zamrożonej) ściereczki na czole, karku lub dekolcie i zaśnięcie z nią.

Schłodzić może nas także ubranie - wybieraj do spania piżamy z lekkiego, przewiewnego materiału, jak cienka bawełna. Możesz włożyć piżamę na kilka chwil do lodówki przed jej założeniem, co przyniesie niewątpliwą, choć chwilową ulgę dla całego ciała.