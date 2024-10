Zrób to przed zimą, a będziesz się cieszył z pięknych i długo kwitnących pelargonii

Zbliżająca się jesień to idealna pora na rozmnażanie pelargonii. Jest to kwiat bujnie i długo kwitnący, który zachwyca na balkonach i tarasach. Jeśli przeprowadzimy rozmnażanie tej rośliny jeszcze przed pierwszymi przymrozkami, to nowe okazy wiosną będą już rozwinięte i pięknie zakwitną. Sprawdź, jak wykonać rozmnażanie pelargonii i na co zwrócić uwagę podczas całego procesu.