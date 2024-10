Bez tego zabiegu borówka nie przetrwa. Wykonaj teraz, a w lecie cudownie obrodzi

Celem uprawy borówki amerykańskiej, znanej także jako borówka wysoka, jest uzyskanie obfitych plonów. Pyszne owoce to nie tylko skarbnica dobroczynnych witamin i składników mineralnych, ale też materiał do wyczarowywania najróżniejszych potraw, w tym deserów i przetworów. Zbiory borówki już dawno za tobą? Jesienią nie możesz zostawić krzewów bez opieki. To ważny moment, podczas którego trzeba zadbać o to, by rośliny bezpiecznie przezimowały i obrodziły w kolejnym sezonie.