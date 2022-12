Święta Bożego Narodzenia zbliżają się coraz większymi krokami. Ich rodzinna atmosfera sprawia, że wielu z nas decyduje się na wyjazdy do najbliższych, aby wspólnie zasiąść do wigilijnej kolacji. To jednak czas wzmożonej aktywności złodziei. Co zrobić, aby po powrocie do domu uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki? Policjanci mają na to kilka sprawdzonych sposobów.

Wyjeżdżasz na święta? Zrób to tuż przed wyjściem z domu

Policyjne statystyki nie pozostawiają złudzeń. Liczba kradzieży z włamaniem z roku na rok utrzymuje się na podobnym poziomie. Tylko w 2021 roku w Polsce odnotowano ponad 73 tys. podobnych przestępstw. Optymizmem nie napawa również początek tego roku. Tylko w okresie od stycznia do września 2022 roku w Polsce doszło do 53 132 kradzieży z włamaniem. Najwięcej tego typu przestępstw odnotowano w województwie:

mazowieckim - 7 583

dolnośląskim - 7 331

śląskim - 7 187

Jak wynika ze statystyk, najczęstszym łupem złodziei są pozostawione w domach lub mieszkaniach pieniądze, biżuteria i sprzęt elektroniczny. Przestępcy coraz częściej sięgają również po sprzęt sportowy, elementy pieców czy pomp ciepła oraz klimatyzatory. Jak więc ograniczyć do minimum zagrożenie włamaniem do naszego domu? Te rady, szczególnie w okresie świątecznym, powinniśmy wziąć sobie do serca.

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem? Zrób to przed wyjazdem do rodziny

- Pamiętajmy, że złodziej, typując dom do włamania, wybierze ten z zabezpieczeniami łatwiejszymi do pokonania, dlatego warto go zniechęcić, inwestując we własne bezpieczeństwo - przestrzega mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Jak więc zabezpieczyć mieszkanie w bloku? Policjanci radzą, aby o bezpieczeństwo zadbać poprzez montaż w drzwiach odpowiednich zamków patentowych oraz zabezpieczeń przeciwwyważeniowych. Pomocny może okazać się także system alarmowy. W przypadku domu jednorodzinnego, obok wspomnianego już alarmu i monitoringu, warto zabezpieczyć dodatkowo drzwi garażowe lub te prowadzące do pomieszczeń gospodarczych. Podstawą jest również zadbanie o odpowiednie oświetlenie ciemnych obszarów wokół domu. W tym celu warto zamontować fotokomórkę - policjanci podkreślają, że złodzieje nie lubią światła.

- Jeżeli zdecydujemy się wyjechać na kilka dni dokładnie pozamykajmy okna i drzwi, zamknijmy zawór wodny i gazowy, aby uniknąć ewentualnej awarii. W miarę możliwości poprośmy sąsiadów, aby zwrócili uwagę na nasze mieszkanie - dodaje mł. insp. Gleń.

Policjanci apelują również, aby nie zostawiać kluczy w "dobrych schowkach" - pod wycieraczką, za doniczką czy za framugą drzwi. To właśnie te miejsca przeszukuje złodziej tuż przed włamaniem. Co więcej, wychodząc z domu wieczorem warto zaciągnąć zasłony lub opuścić żaluzje. W pokoju możemy zostawić włączone światło, tworząc w ten sposób pozory obecności domowników.

Pamiętaj o tym tuż przed wyjściem z domu. Odstraszysz złodziei

Policjanci apelują również, aby unikać przechowywania w domach znacznych kwot pieniędzy i wartościowej biżuterii. - Jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, przekaż do przechowania cenne dla ciebie rzeczy osobom godnym zaufania lub zdeponuj je w banku - radzi mł. insp. Sebastian Gleń. Warto także zapisać numery fabryczne wartościowych przedmiotów - laptopów czy telewizorów - oraz oznaczyć je w indywidualny, trwały sposób. W przypadku kradzieży szansa na ich odzyskanie będzie o wiele większa.

Podstawą jest jednak dyskrecja. Policjanci przestrzegają, że portale społecznościowe są dla złodziei prawdziwą bazą wiedzy. Dlatego też nie chwalmy się celem podróży, a zdjęcia ze świątecznych wyjazdów opublikujmy już po powrocie do domu.

