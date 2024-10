Tzw. proces transpiracji trwa u tui przez cały rok. Oznacza to, że pobieranie wody przez roślinę w czasie zimy jest utrudnione z powodu zamarzniętego podłoża, co wywołuje suszę fizjologiczną. Z tego powodu należy podlewać tuje również w listopadzie, aby zgromadziły wilgoć w swoich pędach na zimę i przetrwały ten okres, dzięki stworzonym w ten sposób zapasom. Podlewanie należy powtórzyć również zimą. Najlepiej wykorzystać do tego czas odwilży . Zaleca się wykonanie tego w lutym, oczywiście pod warunkiem sprzyjającej pogody.

Latem, podczas upałów tuje podlewamy wieczorem , dzięki czemu woda nie paruje i może wniknąć do gleby. Robienie tego w dzień, szczególnie gdy panuje wysoka temperatura, mogłoby spowodować poparzenie gałązek, ponieważ krople wody pozostawione na pędach tui działałyby jak soczewka. Natomiast w czasie wiosny lub jesieni tuje należy podlewać wcześnie rano, aby zdążyły obeschnąć przed nocą. Jeśli pozostałyby wilgotne wieczorem, mogłoby to wpłynąć na pojawienie się chorób grzybowych u rośliny.

Ważne jest również to, ile wody dostarczamy tui. W przypadku tej rośliny warto podlewać ją rzadziej, ale za to obficie. Pojawiające się wtedy krótkie okresy względnej suszy, spowodują, że roślina będzie mogła stworzyć głębszy system korzeniowy, pozwalający jej na skuteczniejsze pobieranie wilgoci z gleby.

Niektórzy zastanawiają się też, czy kończąc letni sezon, mogą wykorzystać wodę z basenu do podlewania tui. Jest to możliwe, jeśli używaliśmy środków chemicznych zgodnie z zaleceniami producenta. Dodatkowo musimy się upewnić, że po ostatnim użyciu basenu, chlor mógł swobodnie odparować, na co potrzebuje zazwyczaj około 2-3 tygodni. Jeśli chcemy mieć pewność, że woda z basenu nie zaszkodzi naszym roślinom, warto sprawdzić jej odczyn pH, jeśli będzie on neutralny, wtedy możemy bezpiecznie podlewać nią tuje.